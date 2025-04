“Por mis hijos y por mi sueño”: Karen Box busca brillar en ‘Nace una Estrella’

A sus 32 años, Karen Box, quien quiere ser conocida como Kailin Garibaldi, decidió dar el paso más importante de su vida: audicionar por primera vez en Nace una Estrella (NUE). Madre de dos niños —uno de ellos un bebé— y cantante en restaurantes y eventos privados, dejó claro que los sueños no tienen fecha de vencimiento y que ser madre no es un obstáculo, sino una motivación poderosa.

​“Fue algo muy emocionante, la verdad que no me lo esperaba. Me asusté toda, me subió la presión”, recordó entre risas al hablar del momento en que supo que había sido seleccionada. “Para mí es una bendición estar en el programa. Es un desafío, un reto, pero súper cool”, indicó a Teletica.com.