Pese a polémica de canción '+57', Maluma se mantiene en el ‘lineup’ de PicNic Fest

El ídolo colombiano del reguetón, Maluma, ha sido confirmado como uno de los artistas principales del Picnic Festival 2025 que se llevará a cabo en Costa Rica el próximo mes de marzo. El regreso del cantante al país, donde debutó en 2016 con su exitoso álbum Pretty Boy, Dirty Boy, ha causado furor entre sus fanáticos.



El anuncio de su participación llega en medio del debate que rodea a la canción +57, una colaboración de Maluma con Karol G, Feid, Ryan Castro, Ovy on the Drums y J Balvin, entre otros. Aunque el tema ha alcanzado el éxito en plataformas digitales, no ha sido por el talento de sus intérpretes, sino por las críticas que ha desatado su letra.



En particular, la frase “mamacita desde los fourteen (catorce)” ha sido señalada por muchos como una normalización de la sexualización de niñas. Aunque la línea fue modificada posteriormente en las versiones digitales, algunos de los artistas involucrados, como Feid, han interpretado la versión original en conciertos, lo que ha avivado las críticas. Esto plantea dudas sobre si Maluma hará lo mismo durante su presentación en el Picnic Fest.

​"No se trata de limitar el repertorio musical de los artistas. Esto no pasa ni en este festival ni en ningún lado. No podemos contratar a un artista y decirle qué cantar o qué no cantar. Los artistas son creadores, tienen sus letras, y hay canciones que gustan a unos y otras que no. Nosotros simplemente somos empresarios que facilitamos que la gente pueda disfrutar de las canciones que el artista decida interpretar. Si elige cantar o no una canción en particular, eso es ajeno a nosotros.

"Mira, ahí la gente depende 100% de las piezas que el artista quiera interpretar. Yo, obviamente, no condiciono ni puedo decirle: ‘Canta esta canción o no cantes esta canción’. Nosotros, como organizadores, simplemente gestionamos para que el artista llegue, tenga todas las facilidades y ofrezca lo que él pretenda en su show. No nos damos cuenta de su repertorio prácticamente hasta el momento de la presentación. En este caso, el evento es para mayores de 18 años y, sinceramente, siento que no hay ninguna limitante o condición sobre qué canciones pueda interpretar. Esto depende totalmente del artista, no de nosotros", indicó Adrián Gutiérrez, director de Jogo, productora del evento.