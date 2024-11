Sublime se presentará en PicNic 2025, 32 años después de su primer 'show' en el país

El icónico grupo de rock Sublime, fundado en 1988 en Long Beach, California, regresa a Costa Rica 32 años después de su primer concierto en el país. El esperado show será en el décimo aniversario festival más importante de Centroamérica, Picnic Fest 2025.

La banda, conocida por su mezcla única de ska, punk y reggae, alcanzó la fama en los años 90, pero su camino se vio truncado en 1996 tras la trágica muerte de su vocalista y fundador, Bradley Nowell, por una sobredosis, poco antes del lanzamiento de su exitoso álbum homónimo.



Ahora, Sublime vuelve a la vida musical de la mano de Jakob Nowell, hijo de Bradley, quien tomará el lugar de su padre al frente de la banda y como menciona el productor de PicNic, tiene un gran parecido vocal con su padre. Acompañado por los miembros originales Eric Wilson y Bud Gaugh, Jakob traerá una nueva energía mientras honra el legado de los clásicos que marcaron una época.

La primera presentación de Sublime en Costa Rica fue en 1993, en el bar La Troja de Alajuela, cuando apenas iniciaban su proyecto musical, y en 1996 dedicaron una canción a nuestro país: Caress Me Down.

"Me fui a Costa Rica para tomar y surfear. Platicaba con la raza 'cause they know who we are'. Si no le dio cuenta, 'then I bet you never will. You must be a muñeca, if your still standing still", es parte de la letra del 'single'.