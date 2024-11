Muere el reconocido maquillista Angelrafael

El reconocido maquillista Angelrafael González murió a sus 52 años, la noche de este miércoles.

La noticia fue confirmada a Teletica.com por dos excompañeras de trabajo del experimentado estilista.

La empresa Televisora de Costa Rica y la familia Picado lamentaron la noticia, ya que Angelrafael fue un querido y cercano colaborador de la compañía durante muchos años.



A inicios del 2024, González anunció que le encontraron un tumor en la cabeza y que este le estaba ocasionando problemas visuales, mareos y cansancio.

Luego de citas médicas e intervenciones quirúrgicas, en junio pasado, el artista del maquillaje dio una lamentable noticia: su padecimiento empeoró y le dieron “de nueve meses a un año de vida”.

El costarricense maquilló a grandes personajes políticos y celebridades de renombre internacional como al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la cantautora italiana, Laura Pausini y la cantante mexicana Yuri, entre otros.



Angelrafael no solo destacaba por su talento único en el maquillaje, sino por su valentía y fortaleza.

Durante este difícil proceso, contó con el apoyo inquebrantable de su familia, especialmente el amor incondicional de sus padres, quienes lo acompañaron hasta sus últimos momentos.

El tico será recordado no solo por su habilidad con los colores y las texturas, sino por su calidez y fortaleza, que ahora se convertirán en inspiración para muchos.

Trayectoria

Ángel Rafael inició su carrera en el maquillaje en 1998 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los maquillistas más reconocidos de Costa Rica. Durante su extensa trayectoria en Teletica, trabajó en múltiples programas y producciones importantes del canal, donde maquilló a figuras destacadas de la televisión y el espectáculo.

Su talento fue clave en certámenes de belleza como Miss Costa Rica, en el que trabajó durante 19 ediciones, aportando su habilidad para resaltar la belleza de las concursantes y asegurarse de que estuvieran impecables en el escenario. También fue responsable del maquillaje en otros programas de alto perfil, como Dancing with the Stars, donde atendió a celebridades y competidores de cada temporada, y Tu Cara Me Suena, otro programa popular en el que su habilidad transformaba a los participantes en personajes famosos.



Además, en el programa matutino Buen Día, Ángel Rafael no solo ofrecía consejos de belleza, sino que compartía con el público su filosofía y su forma de “maquillar el alma,” mostrando su enfoque positivo y afectuoso hacia su trabajo y sus seguidores. Su dedicación y habilidad le permitieron trabajar con importantes figuras de la televisión costarricense, como Johanna Solano, quien fue presentadora de Dancing with the Stars, y otros rostros conocidos de Teletica.