Jennifer Segura: “Perder a mi mamá me hizo madurar”

La presentadora de Buen Día, Jennifer Segura, celebró su cumpleaños número 34, este domingo. La periodista se dio “una escapadita rodeada de naturaleza” a Playa Uvita, Guanacaste.

En una conversación con Teletica.com, Segura indicó que se siente feliz, renovada y orgullosa de la mujer que es.

​ "Siento mi corazón lleno de gratitud. Yo crecí en la zona rural, entre bananeras, y soñaba con muchas de las cosas que están ocurriendo, entonces me siento muy agradecida y orgullosa de la mujer que soy, también orgullosa de mis padres y la gente que me ha motivado, me ha impulsado y cree en mí.

"Ya no tengo a mi mamá a mi lado, estas fechas son difíciles porque coincide el Día de la Madre y mi cumpleaños. Ahora he estado haciendo como introspección y perder a mi mamá joven me hizo madurar, tenía 24 años cuando ella falleció, seguir sin ella y obligarme a ser fuerte y a hacerla sentir orgullosa me hizo crecer", acotó.