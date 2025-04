Tras cinco intentos en las audiciones, Jessica López llega al escenario de NUE

Tras cinco intentos, su perseverancia dio frutos. A sus 34 años, Jessica López, oriunda de San Sebastián, finalmente logró ingresar a la sétima temporada de Nace una Estrella (NUE).

Dedicada 100% a la música, se considera una persona enfocada y optimista, cualidades que la han llevado a seguir persiguiendo su sueño. El momento de la selección estuvo lleno de emociones para ella.

​"Bueno, la manera en que don Edgar nos dijo la noticia fue un bajonazo, porque yo entendí que era para darnos las gracias por la participación, pero cuando ya después me dijo: 'Bienvenida al programa', se me subió todo y el corazón me palpitaba a mil", contó con entusiasmo a Teletica.com.