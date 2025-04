Maribeth Rivas representará a San Carlos en NUE: “Se siente tanto orgullo”

Maribeth Rivas, una joven de 23 años, originaria de Veracruz de Pital de San Carlos, ha logrado su sueño de formar parte de la sétima temporada de Nace una estrella (NUE).

Con estudios en Administración de Empresas y una pasión por la música que heredó de su padre, un mariachi, Rivas enfrenta este reto con determinación y entusiasmo.

La joven reconoce que venir de un pueblo pequeño ha representado una limitante, pero considera que este es el momento para demostrar su talento. Representar al cantón más grande del país es una gran responsabilidad: “se siente tan bonito y tanto orgullo”.

A pesar de haber audicionado previamente sin éxito, su perseverancia dio frutos en esta ocasión.

​" Yo había audicionado en una ocasión en 2021, pero no pasé. Toda la vida he seguido el programa desde la primera temporada, siempre había querido audicionar y ser parte de esto", relató.

Ahora, instalada en San José, Rivas se dedica completamente a su carrera artística.

​"Con los horarios, los ensayos y los compromisos estoy bien porque me estoy dedicando enteramente a esto. Me gradué en diciembre y la universidad me la pagué con la música", explicó.