Elu, talentoso músico tico, busca consolidar su carrera musical en Colombia

La música costarricense sigue ganando terreno en el ámbito internacional, y un joven talento está demostrando que con esfuerzo y dedicación es posible conquistar escenarios más allá de nuestras fronteras.

Se trata de Jonathan Álvarez Jiménez, conocido artísticamente con Elu. Desde hace cuatro años, este vecino de Curridabat ha trabajado arduamente para abrirse camino en la industria musical, enfrentándose a retos personales y profesionales que lo han impulsado a explorar nuevos horizontes.

​“Al principio pensé que las cosas iban a ser más rápidas y fáciles, pero me di cuenta de que la música es un ambiente difícil, especialmente en un país como el nuestro. A pesar de eso, me siento feliz por todo lo que he logrado”, comentó el artista a Teletica.com.