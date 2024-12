Cristel Porras y Kalazan: Una historia de amor que perdura tras el accidente

El pasado jueves, la barrilera Cristel Porras, de 17 años, protagonizó un impactante accidente junto a su caballo Kalazan durante la competencia de Toros Teletica en Pedregal, Belén.



Más allá de poner la resistencia física de ambos a prueba, el desafortunado episodio resaltó la profunda conexión que los une desde el inicio de su historia.



Para Cristel, Kalazan no es simplemente un compañero de competencias; es un tesoro nacido del amor por su madre, La Patrona, una yegua de su familia con la que también compartió múltiples experiencias en el mundo de los barriles.



La historia dio un giro inesperado el día que La Patrona se escapó de la cuadra, salió a la calle, y un carro la atropelló.

La muerte de la yegua marcó a Cristel profundamente y fortaleció el vínculo con el potro que quedó huérfano. Criado bajo su cuidado y dedicación, Kalazan inició su proceso de doma hace un año y comenzó a competir apenas cinco meses atrás.



Para Porras, verlo en la arena es la materialización de un sueño: “Siempre tuve la ilusión de hacer con él lo que hacía con su mamá”.





El cariño que existe entre ambos quedó en evidencia tras el accidente del jueves. Mientras Cristel era trasladada en ambulancia, su mayor preocupación no era su dolor físico, sino el estado de Kalazan.



“Pregunté por él inmediatamente, pero no podía dejar de pensar si me decían que estaba bien solo para tranquilizarme. Ahora estoy esperando sentirme mejor para poder ir a verlo. Para mí, lo que me pase a mí no importa tanto como lo que le pase a él”, confesó.