Barrilera tras accidente: “Lo primero que hice en la ambulancia fue preguntar por mi caballo”

La joven barrilera Cristel Porras González, de 17 años y oriunda de Buenos Aires, Puntarenas, vivió uno de los momentos más impactantes de su carrera el pasado jueves durante la competencia de Toros Teletica en Pedregal, Belén. Su presentación en el evento de barriles terminó en un accidente cuando, al derribar uno de ellos, su caballo Kalazan perdió el control y cayó con ella.

“Estoy con dolor en toda la parte izquierda de mi cuerpo, desde la cadera hasta el tobillo”, cuenta Cristel, quien fue trasladada a un centro médico tras el incidente.

Aunque los primeros exámenes descartaron fracturas, los médicos le recomendaron reposo absoluto durante al menos siete días, además de hielo para reducir la inflamación.

Este viernes conversó con Teletica.com durante una entrevista en la cual explicó que comenzó en este deporte a los nueve años, inspirada por su hermana mayor, y ha dedicado casi la mitad de su vida a perfeccionar su técnica. Esta caída es la primera que sufre junto a su caballo Kalazan.



El accidente ocurrió cuando Kalazan golpeó un barril durante el recorrido. Al revisar los videos del incidente, Cristal entendió lo cerca que estuvieron ambos de un desenlace más grave. Sin embargo, destacó que los protectores del caballo jugaron un papel en evitar lesiones mayores: “Gracias a los protectores no tuvo cortaduras ni lesiones. Lo revisamos bien, no cojea ni tiene heridas. Eso me da tranquilidad”.



“El barril se cayó y traté de agarrarlo. No me di cuenta de la gravedad hasta que vi los videos después. En ese momento, todo fue muy rápido”, relata.

Uno de los momentos que Cristel recuerda como los más difíciles fue pensar en el estado de su caballo, Kalazan, que apenas tiene un año desde que comenzó su proceso de doma y alrededor de seis meses compitiendo. “Lo primero que hice cuando iba en la ambulancia fue preguntar por él. Me asusté mucho porque pensé que podía estar lastimado”, confesó.



Aunque su recuperación la mantendrá fuera de la arena por al menos una semana, Cristal no descarta la posibilidad de retomar la competencia el próximo 5 de enero, si su condición lo permite.

Video: Entrevista de Cristel Porras con Teletica.com

En cuanto a su vínculo con Kalazan, ella no tiene dudas al recalcar su deseo de seguir trabajando juntos.