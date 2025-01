Conozca a la jefa y futura esposa de Carlos Álvarez

El reconocido locutor Carlos Álvarez inició el 2025 con una emocionante noticia. Durante la tradicional transmisión de los toros en Teletica del 1° de enero, Álvarez confirmó que había dado un paso importante en su vida personal: le propuso matrimonio a su pareja, Evelyn Durán Alvarado, conocida como “La China”, productora de Toros Teletica 2024-2025.



​Evelyn Durán, conocida por su profesionalismo y carisma, ha estado vinculada a la empresa desde que era adolescente. En una entrevista con Teletica.com, compartió detalles de su trayectoria en el canal y de su relación con Carlos.

Durán comenzó en Teletica a los 17 años como bailarina en la sección “Pasos” de Buen Día. Desde entonces, se enamoró del mundo detrás de las cámaras. Con el tiempo, decidió estudiar producción audiovisual.

​“El canal ha sido mi primer trabajo y mi gran escuela. Empecé desde abajo, como asistente de producción, y fui aprendiendo poco a poco. Siempre he sido curiosa y me gusta conocer cómo funciona todo. Eso me permitió crecer y ocupar diferentes puestos. Luego de esas sección de 'Buen Día, conseguí un espacio en Recreo Grande. He pasado por tantos formatos, me he ido tres veces del canal y siempre me buscan, siempre vuelvo. Aquí me siento feliz”, recordó.