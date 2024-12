Charro Gabriel Morúa, el tico que conocía su destino desde niño

Desde que jugaba con los sombreros y trajes de charro de su abuelo, Gabriel Morúa sabía que su destino estaría ligado a la música mexicana. Este talentoso cantante costarricense, conocido artísticamente como el Charro Gabriel, se ha abierto camino en la industria musical por su autenticidad y su capacidad de combinar tradición con innovación.



Nacido en una familia de músicos, encontró su inspiración más grande en su abuelo, el Charro José Vargas, quien falleció este año y dejó una huella imborrable en su vida.

​ "Siempre digo que mi abuelo fue mi ídolo. No solo admiraba a artistas como Vicente Fernández, sino que tenía la suerte de tener a mi héroe en casa. Él me enseñó lo que significa ser un charro", comentó con emoción.

Aunque en su infancia no era particularmente aficionado a la música ranchera, todo cambió a los 12 años, cuando acompañó a su abuelo a una presentación.

​"Fue un momento clave. Al estar en el escenario con él, entendí que esto era lo mío. Desde entonces, dejé de tocar trompeta en la Sinfónica y me dediqué completamente a este género", recordó.

Un regalo de cumpleaños diferente

El pasado 7 de noviembre, Gabriel celebró su cumpleaños con el lanzamiento de su más reciente sencillo, Con el corazón en la mano, una ranchera que captura las emociones más profundas del desamor. La canción fue grabada junto al Mariachi Colonial, con quienes mantiene una relación de amistad desde 2022.

En su afán por romper esquemas, el videoclip fue creado completamente con inteligencia artificial.

​"Quise llevar la tecnología a la música mexicana, que no suele explorarse en este género. Usé plataformas para diseñar escenas icónicas como cantinas y serenatas con mariachi, y el resultado ha sido muy bien recibido por el público", detalla.

Aunque Morúa comenzó su carrera interpretando covers, desde 2020 ha trabajado en música original, incluyendo un EP de cinco canciones grabado en México. Ahora, prefiere lanzar sencillos como estrategia para mantenerse en contacto con su audiencia.

El año 2025 se vislumbra como uno lleno de grandes planes para el joven talento.

Desde Guadalupe, donde creció rodeado de música, hasta los escenarios que hoy domina con su carisma, este joven de 26 años es un ejemplo de cómo la pasión y el trabajo constante pueden transformar un sueño en realidad.

​"Siempre me preguntan si soñé con estar aquí, y la verdad es que sí. Desde que era niño sabía que este era mi camino, y no me arrepiento de haberlo seguido", concluyó.