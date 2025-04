Andrés Carevic lanza advertencia para el cierre de torneo

El entrenador de Cartaginés, Andrés Carevic, analizó el 1-1 ante Herediano en el estadio Carlos Alvarado.

Los brumosos son cuartos con 25 puntos, los mismos que el Saprissa, pero con mejor gol diferencia (+6 frente a +2).

Incluso, Carevic lo dejó claro: “Venimos de menos a más”.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Caravic:

Análisis del partido: Quiero felicitar a nuestros jugadores por el esfuerzo, resalto el compromiso, esfuerzo, tuvimos nuestro juego. Quiero felicitar a los jugadores.

Cuarto lugar: Sabemos que va a ser un cierre difícil, van a ser importantes estos días para trabajar y preparar bien la semana.

Cambio en el equipo: Venimos de menos a más, nos costó el inicio del torneo. Los jugadores hacen un gran esfuerzo por cumplir las consignas tácticas.

Variantes: Ni hablo de temas individuales, tomamos decisiones que no son distintas a lo que veníamos haciendo.

Equipo sólido: Estamos satisfechos con el trabajo de los últimos partidos. El equipo se ve muy sólido, todavía faltan 6 fechas y siempre estos torneos de Clausura se juegan muchas cosas.

Cristopher Núñez: Yo no habla de manera particular y no tengo conocimiento de las partes contractuales. Eso siempre se valora terminando el torneo. Yo no podría hablar ni de él ni de ningún otro.