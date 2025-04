Galería: Shawn Mendes conquistó Parque Viva con su primer concierto en el país

La espera terminó. Este sábado 5 de abril, el cantante canadiense Shawn Mendes ofreció su primer concierto en Costa Rica ante miles de fanáticos que se reunieron en el Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Puntualmente, a las 7 p. m., el escenario se iluminó y comenzó un viaje musical que encendió emociones y desató euforia entre el público tico.

El espectáculo estuvo dividido en seis actos, comenzando con un potente set intro que incluyó clásicos como Holding Me Back, Wonder, Treat You Better, Monster y Lost in Japan. Le siguió un bloque más íntimo con temas como Isn't That Enough y Heart of Gold, donde la conexión con el público fue más cercana.

Además del impecable despliegue musical, Shawn sorprendió al dirigirse en español a sus seguidores, provocando una ovación espontánea.



"Puedo tratar de hablar en español para ti. Me encanta tu país, es increíble. Cuando estoy cansado y necesito descansar vengoa Costa Rica, muchas gracias. Es un lugar con mucha energía, como 'healing', que sana (risas) y la gente aquí es muy amable. Tengo un amigo aquí, él es de Nosara", dijo emocionado.

"I´m gonna talk in english 'case I just know a few words in spanish. I like to believe that people like Heiner are representation of Costa Rica (Voy a hablar en inglés porque solo sé pocas palabras en español. Me gusta creer que personas como Heiner (su fotógrafo y amigo tico), son uan representación de Costa Rica", continuó.

Como parte de la cercanía con su público, el intérprete de Bad Reputation contó que hace dos años estaba en un momento muy inestable en su vida. Aunque no especificó las razones, coincide con las fechas en las que terminó con su exnovia Camila Cabello. En este momento fue que decidió venir a Nosara, donde conoció a su amigo Heiner, quien lo cautivó de inmediato por su amabilidad y talento para la fotografía.









Luego de este íntimo momento, el show continuó con Señorita , el ritmo subió y el público coreó cada verso de su colaboración con Cabello. Canciones como Ruin, Never Be Alone y Mercy continuaron la jornada con una dosis de nostalgia y entrega vocal. El acto cuatro, titulado Youth Wavy Transition , mantuvo el impulso con himnos generacionales como Youth, Stitches y la emotiva It’ll Be OK.



En el acto cinco, el pop vibró con fuerza gracias a If I Can’t Have You y Why Why Why, mientras que el gran cierre llegó en el Encore- Vanilla Sky, con el poderoso mensaje de In My Blood, una canción que dejó al público con piel de gallina y lágrimas de emoción.

La noche también marcó un hito en la producción de conciertos en el país. Según datos de Move Concerts, productora del evento, esta fue la primera vez que en un show en Parque Viva se instalaron 350 metros de pantalla LED, una muestra del nivel de tecnología y espectáculo que se vivió.



Con un repertorio cargado de éxitos, una escenografía impactante y una energía contagiosa, el canadiense de 26 años logró un debut inolvidable en suelo costarricense. Entre luces, gritos y emociones a flor de piel, el artista dejó claro por qué es una de las voces más queridas del pop actual.