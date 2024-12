‘Adiós amor’: Nodal deleitó a los ticos al ritmo de su música regional mexicana

Fotografías José Fernando Araya.

Al ser las 6:31 p.m. las luces del Estadio Nacional bajaron para recibir al cantante Christian Nodal. El intérprete salió a escena con una camisa blanca, un chaleco y pantalón café y su caracterización sombrero vaquero. Mientras los ticos gritaban al ver a su ídolo, el artista entonó Adiós Amor, No te contaron mal y Pa' olvidarme de ella, colaboración con Piso 21, acompañado por su mariachi.



“Puuuura vida Costa Rica”, dijo el mexicano a los más de 36.000 fanáticos que estaban en el recinto.



Luego entonó Botella tras botella y apuntó al público con su micrófono rojo para que corearan la reconocida canción. Luego de grandes éxitos, sonó La Mitad, colaboración que tiene el mexicano con Camilo.



Nodal agradeció al público por estar presente y confesó que desde que supo que regresaría a Costa Rica se preparó porque el público tico “es pura vida”. Además, fue su último concierto del año.



Posterior el intérprete cantó varios covers, entre ellos Devuélveme a mi chica de Hombres G, Como la Flor de Selena Quintanilla y Así fue de Juan Gabriel.



Pese a que Angela Aguilar acompañó a Nodal y estaba en el backstage, no salió a cantar con su esposo Como quieres que te quiera. Una corista del equipo del mexicano interpretó las partes de Aguilar, pero el público costarricense no coreó esta canción como las otras.

La música regional mexicana siguió resonando en el Nacional, mientras Christian aprovechaba para bailar. En varias ocasiones el talentoso artista dejó a su público corear mientras él bailaba, demostrando que estaba disfrutando la calidez de los presentes.

“¿Cómo la están pasando Costa Rica? Es un honor volver a estar en el escenario con Marc Anthony, el flaco”, dijo. Christian y Marc son muy unidos. De hecho, Anthony es su padrino de bodas.

Al ritmo de Amor tóxico, Probablemente y Aquí abajo, el artista de 25 años se empezó a despedir de su “fiel público”. Las luces de la tarima se apagaron y los ticos pidieron entre gritos y aplausos “otra otra”.

Nodal volvió a escena para cantar un tema más, Ya no somos ni seremos y antitos de las 8 p. m. terminó su último concierto del 2024.