Keysher Fuller: ¿el gol ante Japón o el que le anotó a Saprissa?

El sábado Keysher Fuller anotó un golazo que allanó el camino de Herediano para alzar la copa 32 de su historia, derrotando a Saprissa 2-0.

Se le consultó al lateral con cuál tanto se queda: ¿el que celebró ante Japón en el Mundial de Catar 2022 o el que consiguió ante los morados?

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“Los dos, me la puso difícil, pero los dos goles son importantes”, aseguró el futbolista.

Fuller fue titular este sábado en un certamen que lo vio en cancha 1.077 minutos, siendo de la partida en nueve de los 19 cotejos que disputó, sumando dos dianas.

“Cuando vine del Mundial me costó mucho, pero volví, y el que es fiel con Dios las cosas llegan tarde o temprano. Al volver acá pude recuperarme y gracias a Dios”, detalló.

Además, dejó claro que un trallazo como el del sábado no es casualidad.

“Al final de los entrenamientos nos quedamos rematando y gracias a Dios se me dio el gol”, concluyó.