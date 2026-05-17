Marcel Hernández, el verdugo de Saprissa, volvió a golpear en el momento oportuno

El delantero Marcel Hernández celebró este sábado un título más con Herediano. Festejó una vez más ser el máximo anotador del certamen y volvió a marcarle al Saprissa, equipo del que se ha convertido en un verdadero verdugo.

Era el minuto 76 del partido de vuelta de la final cuando el cubano encaró a Fidel Escobar y a David Guzmán, que nada pudieron hacer. Abraham Madriz salió y vio cómo Marcel definía de manera correcta. El 2-0 subió al marcador y los rojiamarillos levantaron su copa 32.

La diana marcó la vez número 20 que Marcel le anota a los tibaseños y redondeó una campaña brillante para Hernández, que se consolida como uno de los grandes goleadores del fútbol nacional.

El jugador más completo que tiene el futbol de Costa Rica, el que marca diferencia donde llegue, el Papá de #Saprissa @marcelhdez89 volvió a hacerlo

- 20 goles a Saprissa

- 14 con CSC

- 5 con CSH

- 1 con LDA

- 161 goles en 1ª

- 5º título de goleo en CR.

UN CRACK el cubano 🇨🇺 pic.twitter.com/mhzgM5oZya — Christian Sandoval (@c_sandovalp) May 17, 2026

“Sinceramente, se habló mucho de cómo estaba mal físicamente; solo a lo interno saben lo que pude hacer para jugar 70 minutos hoy. Ni siquiera entrené, tanto en la ida como en la vuelta, y quiero destacar la confianza del profe, que me aguantó hasta el final”, explicó Marcel sobre su actuación la noche de este sábado.

Además, el isleño adelantó que espera extender su contrato en los próximos días. Actualmente tiene vínculo con Herediano hasta finales de año.

“Tenía una apuesta con Jafet Soto, él quiere que siga jugando más”, concluyó.