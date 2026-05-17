José Giacone vuelve a levantar una copa

La apuesta de Herediano por José Giacone pagó con creces, ya que los rojiamarillos se coronaron campeones y alcanzaron la copa 32 de su historia.

Al frente del equipo estuvo el estratega argentino, quien con su sello llevó a buen término el Clausura 2026.

Giacone ya sabe lo que es ganar en el país. Fue campeón con Pérez Zeledón en el 2017 y con los florenses en el 2019.

Sus éxitos no se quedan solo en territorio nacional.

En Nicaragua, Giacone también mostró su estirpe ganadora.

Con el Diriangén se coronó cinco veces: tres títulos de liga y dos de copa.

Con su victoria en este Clausura 2026, Giacone se consolida y buscará el doblete en el Apertura 2026.