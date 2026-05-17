José Giacone: “Somos una familia”

El técnico de Herediano, José Giacone, sumó un título más en su carrera. Esta vez fue el Clausura 2026, la segunda copa que levanta con los florenses.

El timonel fue claro sobre lo que es su equipo: “Somos una familia”, sentenció.

Para Giacone solo hubo palabras de reconocimiento para sus pupilos.

“Espectaculares, orgulloso de mis jugadores”, añadió.

“Acá se hace un gran trabajo y este equipo que puse en cancha, todos fueron campeones, saben jugar finales y eso es importante”, comentó Giacone.

Los éxitos siguen sumándose a su currículum. Ya había sido campeón nacional con Pérez Zeledón en el 2017 y, en Nicaragua, con el Diriangén se coronó cinco veces: tres títulos de liga y dos de copa.