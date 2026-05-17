Marcel Hernández brilla en el campeonato 32 de Herediano

La estrella 32 de Herediano, construida con un equipo que siempre estuvo en lo más alto del Clausura 2026, tuvo en Marcel Hernández al mejor anotador del certamen.

El cubano terminó el campeonato con una destacada producción goleadora, siendo una pieza clave para el festejo rojiamarillo.

Este sábado puso el segundo de la noche, el del título y terminó la temporada con 12 anotaciones.

Hernández, junto a Elías Aguilar, fue quien guió a la oncena de José Giacone, tanto en la fase regular como en las rondas definitivas.

El delantero volvió a demostrar que es uno de los mejores extranjeros que han llegado al país y un título más refuerza su legado.

En la media cancha, Aguilar fue el socio perfecto, mientras que los rojiamarillos tuvieron en Danny Carvajal y Keyner Brown a los líderes defensivos del grupo.

Marcel tiene un año más de contrato con Herediano. Firmó la extensión en diciembre pasado y este semestre fue clave para sumar otro título a las vitrinas del Rosabal.