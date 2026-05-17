El volante del Herediano, Luis Ronaldo Araya, fue uno de los que más festejó el título 32 de los rojiamarillos.

Y es que fue el hombre que cambió el partido a favor para el Team al ingresar de variante en la complementaria y ser fundamental para llevar la ofensiva de los heredianos, al punto que dio la asistencia del primer tanto.

Pero sus últimos 15 días no han sido bonitos del todo, según reconoce, pues hubo muchas críticas por su peso.

“Han sido días muy difíciles en los que se me ha criticado, que el peso y etc. Yo habló acá en la cancha y hoy demostré que no necesito escuchar a esas personas que solo mandan mala vibra y bueno, hoy demostramos que somos los mejores”, indicó el volante tras la victoria.

Por eso, Araya le dedicó el triunfo a los que siempre estuvieron con él a su lado, sobre todo a su familia.

“A mí no me han afectado las críticas, pero a mi familia sí. Le acepto lo que quiera de críticas dentro del terreno de juego, pero afuera no, siempre soy el primero en llegar y el último en irme.

Luis Ronaldo Araya: "Se me ha criticado mucho por el peso, pero yo hablo aquí en la cancha" pic.twitter.com/hdhMO68Q1E — TD Más (@tdmascrc) May 17, 2026

“Ya son tres años acá y cuatro títulos; parece fácil, pero no es así. Que esta gente te grite y te coree y te haga sentir en casa es bonito, pero es algo que me he ganado dentro del terreno de juego”, destacó.



