¡Herediano es 32 veces campeón!

Ninguno pudo con él, ni mucho menos el Saprissa de Hernán Medford.

El Herediano se coronó campeón nacional por vez 32 en su historia tras derrotar 2-0 (2-1 en el global) al Saprissa y consolidarse así como el mejor equipo del torneo al ganar sin gran final.

Noche redonda: título 32 ante los morados que siguen en sequía, bajo un estadio Carlos Alvarado, llamado ya con cariño “Rosabalito” por cómo su público arropa a los futbolistas, por ese ambiente y misticismo que los rojiamarillos han conseguido en este coqueto escenario y sobre todo, un título que los coloca segundos en el historial del fútbol tico.

El primer tiempo ocurrió sin pena ni gloria, salvo un remate al palo de Marcel Hernández al minuto 8 que traía algo de alegría tras un descafeinado juego.

Lo del cubano solo fue un aviso de lo que vendría en la complementaria.

Con un solo cambio, Giacone le cambió el partido y le ganó el ajedrez a Medford.

El argentino hizo entrar a Luis Ronaldo Araya, que hizo lo que quiso ante una zaga morada muy lenta.

De los pies del “bichillo” salió el pase para que Keysher Fuller enviara la pelota al fondo con un remate rastrero para el 1-0 al 56’.

Algarabía total, Herediano igualaba el marcador global y de momento había tiempos extra.

Pero casi todos parecían predecir lo que iba a suceder, pues el Saprissa desapareció de la cancha.

Al 76’ vino el show de Marcel. El cubano entró driblando al área, le quebró la cintura a Fidel Escobar, que padeció su falta de ritmo, y definió con un toque por la izquierda. Golazo y título.

Explotó el Rosabalito mientras Marcel se quitaba la camiseta y festejaba que, aparte de ser campeón nacional nuevamente, también se coronaba como el máximo artillero del certamen.

La noche terminó con un humillante olé y paseo para los morados que hicieron poco o nada en Santa Bárbara.

Herediano consigue así su histórico título 32 y se recupera de un torneo anterior en el que ni siquiera clasificaron para volver a tocar la gloria, una gloria que siempre han tenido desde su nacimiento. Felicidades al Herediano.



