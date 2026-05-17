Herediano festeja y es el segundo club más ganador del fútbol nacional

El Club Sport Herediano da un paso al frente y se convierte en el segundo equipo más ganador en la historia de la Primera División del fútbol costarricense.

Los florenses alcanzaron los 32 campeonatos, uno más que Alajuelense, y ahora solo están por detrás de las 40 coronas de Saprissa.

Desde el 2012, los rojiamarillos han celebrado en 11 ocasiones: Verano 2012, Verano 2013, Verano 2015, Verano 2016, Verano 2017, Apertura 2018, Apertura 2019, Apertura 2021, Apertura 2024, Clausura 2025 y ahora el Clausura 2026.

Con seis títulos, La Libertad —ya desaparecido— es cuarto en la lista y Cartaginés ocupa el quinto puesto con cuatro coronas. Solo una institución tiene más de un campeonato fuera de los tradicionales: Orión, con dos.

Puntarenas, San Carlos, Uruguay, Pérez Zeledón, Universidad de Costa Rica, Carmelita, Liberia y Brujas completan la lista de equipos campeones nacionales.