Marcel Hernández: "Jugué con solo una rodilla, ni siquiera entrené en la semana"

Fue el gran héroe de la noche y con su golazo le dio el cetro 32 al Herediano.

Marcel Hernández fue el más coreado a la hora de levantar el título rojiamarillo, pero el cubano admitió que disputó la final con dolor y no estuvo al 100% físicamente.

“Sinceramente, se habló mucho de cómo estaba mal físicamente; solo a lo interno saben lo que pude hacer para jugar 70 minutos hoy, ni siquiera entrené, tanto en la ida como en la vuelta, y quiero destacar la confianza para el profe que me aguantó hasta el final”, aseveró Hernández a FUTV.

El cubano se dejó el título de goleo del Clausura 2026 con 12 tantos, el último un baile ante el morado Fidel Escobar que dio el campeonato.

“Yo sabía lo importante que era en cuanto al respiro y la confianza que me han dado los técnicos, el poder esperarme y saber que no estaba entrenando toda la semana y él (Giacone) confió en mí, pues no entrené para estar en cancha. Ayer en el trabajo táctico ni siquiera me paré en cancha y él entró al camerino, me dijo que cuánto necesitas y le aguántame”, explicó el goleador.

Marcel consiguió así su tercer título vestido de rojiamarillo, que se suma al conseguido con el Cartaginés.

“Tenía una apuesta con Jafet Soto, el quiere que siga jugando más, en los próximos días vamos a extender el contrato que terminaba en diciembre”

Además, llegó a su quinto título de goleador y únicamente lo supera Errol Daniels.

El jugador más completo que tiene el futbol de Costa Rica, el que marca diferencia donde llegue, el Papá de #Saprissa @marcelhdez89 volvió a hacerlo

- 20 goles a Saprissa

- 14 con CSC

- 5 con CSH

- 1 con LDA

- 161 goles en 1ª

- 5º título de goleo en CR.

UN CRACK el cubano 🇨🇺 pic.twitter.com/mhzgM5oZya — Christian Sandoval (@c_sandovalp) May 17, 2026

“Tengo cinco títulos de goleo; solo me supera Errol Daniels. Hay mucho trabajo implícito ahí, pero son mis compañeros los que merecen ese título”, expresó.

Finalmente, confesó que le hizo falta algo esta temporada con el Herediano, pero asegura que luchará por conseguirlo en las próximas temporadas.

“Necesito una pelota del Herediano haciendo un hat trick, fue una promesa que tuve y no lo cumplí (hacer tres goles en un solo partido), es algo que necesito”, admite retadoramente.

Hernández sin duda ya es más que una página dorada en el fútbol costarricense.



