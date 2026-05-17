Herediano sigue triunfando de la mano de Fuerza Herediana

El Club Sport Herediano, de la mano de Fuerza Herediana, sigue dándole alegrías a sus seguidores.

La copa 32 en las vitrinas del equipo llegó este sábado tras imponerse a Saprissa, sumando un triunfo más en los últimos 12 años.

Para el Verano 2012, los rojiamarillos arrastraban una larga sequía, ya que no levantaban un trofeo de Primera División desde la temporada 1992-1993.

Pero a partir de ese torneo, los florenses volvieron a la cima y desde entonces se han mantenido como protagonistas constantes.

Verano 2012, Verano 2013, Verano 2015, Verano 2016, Verano 2017, Apertura 2018, Apertura 2019, Apertura 2021, Apertura 2024, Clausura 2025 y Clausura 2026 conforman la seguidilla de títulos de los rojiamarillos, que este sábado celebraron nuevamente.