Herediano cierra con un título un Clausura para el recuerdo

Para Herediano, lo que comenzó bien terminó bien. Este sábado, los rojiamarillos se coronaron campeones del Clausura 2026 al imponerse a Saprissa en un certamen en el que siempre estuvieron en lo más alto.

El primer paso rumbo a la estrella 32 fue un triunfo en la primera fecha ante Sporting, seguido por dos victorias más, frente a Saprissa y Guadalupe, marcando la tónica de lo que sería el semestre florense.

Los dirigidos por José Giacone terminaron la fase regular cómodamente en el primer lugar de la tabla, con 38 puntos, cuatro más que los morados.

Solo perdieron cuatro veces: una ante los tibaseños, otra frente a San Carlos y dos derrotas al medirse con Liberia.

Ya en fases finales, el primer rival fue Cartaginés. Triunfo en el Fello Meza en la ida de las semifinales y empate en casa en la vuelta.

Ante Saprissa en la final de segunda fase, los florenses lograron imponer condiciones para sellar el campeonato.

El dominio de Herediano fue tal que en la tabla nunca cayó por debajo de la segunda casilla, liderando el torneo en 15 de las 18 fechas.

Además, cierran el semestre con el mejor anotador del campeonato, el cubano Marcel Hernández.



