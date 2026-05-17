Jafet Soto habla de la 32 de Herediano: "He ganado lo que me da la gana"

Cuando gana Herediano, como lo hizo este sábado para alzar la copa 32, Jafet Soto siempre es una de las voces que toda la afición quiere escuchar.

"He ganado lo que me da la gana", aseguró.

El presidente del equipo trató varios temas y los repasamos.

Relación con el cuerpo técnico y dirigencia

“José es una persona que escucha, Diego también y la llegada de Emmanuel también fue importante en toda la parte física. Yo fui quien lo invitó en el 2019 a que trajera al hermano acá.

“Siempre hemos tenido una comunicación fluida y podemos tener diferencias, pero siempre con respeto, así que el crédito es para él y el bien común”.

Rendimiento del equipo y conformación de la planilla

“Fuimos primer lugar, líderes generales, segundos goleadores, tuvimos al goleador y al menos batido, así que nosotros sabíamos que necesitábamos hacer tres cambios y todos se adaptaron: la llegada de Leal, de Gabriel, de Everardo y del Tepa. Hicimos un balance interesante para ciertos partidos, así que el 98% de este equipo sabe lo que es ser campeón”.

Comparación de planillas y reconocimiento al rival

“No sé si será la mejor planilla. Nos enfrentamos hoy a un gran equipo y a un gran técnico que los levantó, y todo mérito para llegar a la final es de él. Hernán fue feliz acá y ganó campeonatos, solo puedo felicitar a Medford y a los demás”.

Arbitraje

“Tengo que agradecer y felicitar a los árbitros, no se notaron en toda la temporada y por eso me quedé callado, aunque algunos dicen que no jugué. Dios guarde hubiera jugado”.