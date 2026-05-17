Lo más destacado
Marcel Hernández: "Jugué con solo una rodilla, ni siquiera entrené en la semana"
Jafet Soto habla de la 32 de Herediano: "He ganado lo que me da la gana"
José Giacone: “Somos una familia”
Luis Ronaldo Araya: "Se me ha criticado mucho por el peso, pero yo hablo aquí en la cancha"
Marcel Hernández brilla en el campeonato 32 de Herediano
José Giacone vuelve a levantar una copa
Herediano festeja y es el segundo club más ganador del fútbol nacional
Herediano cierra con un título un Clausura para el recuerdo
Herediano sigue triunfando de la mano de Fuerza Herediana
¡Herediano es 32 veces campeón!
Jafet Soto habla de la 32 de Herediano: "He ganado lo que me da la gana"
El referente de los rojiamarillos volvió a celebrar con el equipo de sus amores.
Cuando gana Herediano, como lo hizo este sábado para alzar la copa 32, Jafet Soto siempre es una de las voces que toda la afición quiere escuchar.
"He ganado lo que me da la gana", aseguró.
El presidente del equipo trató varios temas y los repasamos.
Relación con el cuerpo técnico y dirigencia
“José es una persona que escucha, Diego también y la llegada de Emmanuel también fue importante en toda la parte física. Yo fui quien lo invitó en el 2019 a que trajera al hermano acá.
“Siempre hemos tenido una comunicación fluida y podemos tener diferencias, pero siempre con respeto, así que el crédito es para él y el bien común”.
Rendimiento del equipo y conformación de la planilla
“Fuimos primer lugar, líderes generales, segundos goleadores, tuvimos al goleador y al menos batido, así que nosotros sabíamos que necesitábamos hacer tres cambios y todos se adaptaron: la llegada de Leal, de Gabriel, de Everardo y del Tepa. Hicimos un balance interesante para ciertos partidos, así que el 98% de este equipo sabe lo que es ser campeón”.
Comparación de planillas y reconocimiento al rival
“No sé si será la mejor planilla. Nos enfrentamos hoy a un gran equipo y a un gran técnico que los levantó, y todo mérito para llegar a la final es de él. Hernán fue feliz acá y ganó campeonatos, solo puedo felicitar a Medford y a los demás”.
Arbitraje
“Tengo que agradecer y felicitar a los árbitros, no se notaron en toda la temporada y por eso me quedé callado, aunque algunos dicen que no jugué. Dios guarde hubiera jugado”.
Marcel Hernández: "Jugué con solo una rodilla, ni siquiera entrené en la semana"
Fue el gran héroe de la noche y con su golazo le dio el cetro 32 al Herediano.
Marcel Hernández fue el más coreado a la hora de levantar el título rojiamarillo, pero el cubano admitió que disputó la final con dolor y no estuvo al 100% físicamente.
Jafet Soto habla de la 32 de Herediano: "He ganado lo que me da la gana"
Cuando gana Herediano, como lo hizo este sábado para alzar la copa 32, Jafet Soto siempre es una de las voces que toda la afición quiere escuchar.
"He ganado lo que me da la gana", aseguró.
José Giacone: “Somos una familia”
El técnico de Herediano, José Giacone, sumó un título más en su carrera. Esta vez fue el Clausura 2026, la segunda copa que levanta con los florenses.
El timonel fue claro sobre lo que es su equipo: “Somos una familia”, sentenció.
Para Giacone solo hubo palabras de reconocimiento para sus pupilos.
“Espectaculares, orgulloso de mis jugadores”, añadió.
Luis Ronaldo Araya: "Se me ha criticado mucho por el peso, pero yo hablo aquí en la cancha"
El volante del Herediano, Luis Ronaldo Araya, fue uno de los que más festejó el título 32 de los rojiamarillos.
Y es que fue el hombre que cambió el partido a favor para el Team al ingresar de variante en la complementaria y ser fundamental para llevar la ofensiva de los heredianos, al punto que dio la asistencia del primer tanto.
Marcel Hernández brilla en el campeonato 32 de Herediano
La estrella 32 de Herediano, construida con un equipo que siempre estuvo en lo más alto del Clausura 2026, tuvo en Marcel Hernández al mejor anotador del certamen.
El cubano terminó el campeonato con una destacada producción goleadora, siendo una pieza clave para el festejo rojiamarillo.
Este sábado puso el segundo de la noche, el del título y terminó la temporada con 12 anotaciones.
Hernández, junto a Elías Aguilar, fue quien guió a la oncena de José Giacone, tanto en la fase regular como en las rondas definitivas.
José Giacone vuelve a levantar una copa
La apuesta de Herediano por José Giacone pagó con creces, ya que los rojiamarillos se coronaron campeones y alcanzaron la copa 32 de su historia.
Al frente del equipo estuvo el estratega argentino, quien con su sello llevó a buen término el Clausura 2026.
Giacone ya sabe lo que es ganar en el país. Fue campeón con Pérez Zeledón en el 2017 y con los florenses en el 2019.
Sus éxitos no se quedan solo en territorio nacional.
Herediano festeja y es el segundo club más ganador del fútbol nacional
El Club Sport Herediano da un paso al frente y se convierte en el segundo equipo más ganador en la historia de la Primera División del fútbol costarricense.
Los florenses alcanzaron los 32 campeonatos, uno más que Alajuelense, y ahora solo están por detrás de las 40 coronas de Saprissa.
Desde el 2012, los rojiamarillos han celebrado en 11 ocasiones: Verano 2012, Verano 2013, Verano 2015, Verano 2016, Verano 2017, Apertura 2018, Apertura 2019, Apertura 2021, Apertura 2024, Clausura 2025 y ahora el Clausura 2026.
Con seis títulos, La Libertad —ya desaparecido— es cuarto en la lista y Cartaginés ocupa el quinto puesto con cuatro coronas. Solo una institución tiene más de un campeonato fuera de los tradicionales: Orión, con dos.
Herediano cierra con un título un Clausura para el recuerdo
Para Herediano, lo que comenzó bien terminó bien. Este sábado, los rojiamarillos se coronaron campeones del Clausura 2026 al imponerse a Saprissa en un certamen en el que siempre estuvieron en lo más alto.
El primer paso rumbo a la estrella 32 fue un triunfo en la primera fecha ante Sporting, seguido por dos victorias más, frente a Saprissa y Guadalupe, marcando la tónica de lo que sería el semestre florense.
Los dirigidos por José Giacone terminaron la fase regular cómodamente en el primer lugar de la tabla, con 38 puntos, cuatro más que los morados.
Solo perdieron cuatro veces: una ante los tibaseños, otra frente a San Carlos y dos derrotas al medirse con Liberia.
Herediano sigue triunfando de la mano de Fuerza Herediana
El Club Sport Herediano, de la mano de Fuerza Herediana, sigue dándole alegrías a sus seguidores.
La copa 32 en las vitrinas del equipo llegó este sábado tras imponerse a Saprissa, sumando un triunfo más en los últimos 12 años.
Para el Verano 2012, los rojiamarillos arrastraban una larga sequía, ya que no levantaban un trofeo de Primera División desde la temporada 1992-1993.
Pero a partir de ese torneo, los florenses volvieron a la cima y desde entonces se han mantenido como protagonistas constantes.
¡Herediano es 32 veces campeón!
Ninguno pudo con él, ni mucho menos el Saprissa de Hernán Medford.
El Herediano se coronó campeón nacional por vez 32 en su historia tras derrotar 2-0 (2-1 en el global) al Saprissa y consolidarse así como el mejor equipo del torneo al ganar sin gran final.