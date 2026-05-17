Keyner Brown levanta la 32 y se consagra en la historia de Herediano

El nombre de Keyner Brown brilla muy alto en el libro de la historia de Herediano.

Con la copa 32 en las vitrinas rojiamarillas, Brown se convirtió en el futbolista más galardonado del equipo “que nació grande”.

El defensor ha celebrado nueve títulos con los rojiamarillos e inscribe su nombre entre los más grandes de la institución.

La noche de este sábado superó a Yendrick Ruiz, Eladio Rosabal, Braulio Morales y Óscar Esteban Granados, todos con ocho coronas, al igual que Elías Aguilar, quien ayer firmó su octavo título, de acuerdo con datos de Christian Sandoval de Teletica Deportes Radio.

El capitán de los campeones del Clausura 2026 disputó 18 partidos, todos como titular, y anotó un gol para su equipo.