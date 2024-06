Elena Umaña antes de final de TCMS: “En la música, es la prueba más difícil de mi vida”

Elena Umaña es una de las finalistas de Tu Cara me Suena (TCMS), programa que tendrá su última gala este domingo a las 7 p. m.

La cantante nacional saldrá al escenario como Christina Aguilera, en una imitación diferente: ya sin estrés ni presión, porque la última palabra la tiene el público.

Umaña reconoce que todos los artistas que interpretó en la temporada le costaron; pero, sin dudarlo, repetiría la experiencia. Teletica.com habló con ella a pocas horas de la final de TCMS.

Cuando analiza su paso por el programa, desde el día uno, ¿cómo toma el hecho de haberse convertido en finalista?



Le confieso que ha sido la prueba, en la música, más difícil de mi vida (risas), pero si no lo hubiera vivido y me lo vuelven a preguntar, que si asumo el reto, lo haría de nuevo. Es una experiencia muy bonita, hay que vivirla; sí, son momentos muy tensos, de mucha frustración, a veces, de no poder hacer las cosas; pero también una manera de saber que, a veces, hay que empezar de cero, por más camino que haya recorrido, y que hay que trabajar duro para llegar a la cima.

¿En qué aspectos retó TCMS a Elena Umaña?

En la imitación, nunca me imaginé lo difícil que podía ser. A pesar de mi trayectoria, nunca he tenido que cantar para que jueces me califiquen, y eso tiene un peso grande en TCMS.

¿En algún momento pensó en “renunciar” o se sintió muy desmotivada?

Pues sí, uno se llega a frustrar. En los momentos en los que tenía ganas de salir corriendo era antitos de subir en el transformador, ya salir al público a cantar: son momentos de tanta tensión, todo, ahí se te junta todo.

¿Qué artista disfrutó más?, ¿cuál cree que le costó y no fue una buena imitación?



Yo soy una mujer muy perfeccionista, entonces me cuesta mucho verme en los videos, porque veo muchos errores: en qué fallé, por qué se me olvidó tal cosa… La que más disfruté fue Mon Laferte, Mónica Naranjo también, con esa gané. Todas (las imitaciones) me costaron; pero, tal vez, la que menos disfruté o más fea me vi fue con Julio Iglesias.



¿Le costó “ocultar” la voz de Elena Umaña?

Siento que tener una trayectoria de muchos años y que la gente reconozca tu voz, en vez de ser una ventaja, es una desventaja, porque si no has grabado una canción, si la gente no conoce tu voz, te escucha y no sabe si estás imitando o no; pero ya mi voz se conoce, el jurado ni para qué. No soy imitadora, traté de imitar, pero a mí no se me facilitó tanto.

¿Siente más cercanía con el público ahora que estuvo en este programa?

Sí, claro. Siento más apoyo, más cariño del público, más empatía. Se siente el apoyo en todo lado.

