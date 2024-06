“Este programa me devolvió la inspiración”: Brian Cálar habla sobre la final de TCMS

El músico costarricense Brian Cálar es uno de los cinco finalistas de la sétima temporada de Tu Cara me Suena (TCMS).



A cuatro días de la gran final, Teletica.com conversó con el cantante, quien resume este proceso con la palabra “crecimiento”.



Brian, ¿qué se siente llegar a esta final?



“Se siente superlindo, entre tanto talento me siento feliz y agradecido. Obviamente, hubo muchísimo esfuerzo durante toda la temporada. Estoy feliz por llegar tan lejos, pero sobre todo por esa oportunidad de ayudar a una fundación que realmente lo necesita”.



¿Usted es el mismo que inició el programa o ha cambiado?



“Uf, he cambiado, de fijo he cambiado muchísimo. Cuando entré al programa estaba en una época en la que no creía tanto en mí, en la que había dejado de creer en mis sueños, cada vez los veía más lejanos. Pero este programa me devolvió la inspiración, ese sentimiento humano, y lo agradezco mucho”.



¿Cree que su versatilidad le ha ayudado a llegar lejos en TCMS?



“Yo creo que, hasta cierto punto, todo aporta un poquito. Cada uno se ha desarrollado en diferentes ámbitos y ha madurado poco a poco. Yo amo y disfruto un montón cantar, bailar y subirme al escenario. De hecho, en esta última gala voy a bailar y cantar. Sí, me ha ayudado esa versatilidad, pero creo que, como decía, también el esfuerzo que uno le ponga y todos acá somos supertalentosos”.



¿Cómo ha sido el apoyo del público?



“Bonito y acogedor, ese abrazo es un impulso. Hay gente que me dice que vota todos los días, me mandan mensajes lindos de apoyo, me mandan fotos votando, todo eso lo llena a uno como artista. Yo solo pienso: mae, qué bonito, y solo me queda agradecerles, los amo”.



¿Cuál fue su mayor reto y el artista que más le gustó interpretar?



“Mi mayor reto, definitivamente, David Bisbal: bailar, cantar como él fue duro. Ahí lo saqué, pero me exigí porque es mi artista favorito, creo que hubo mucho mejores. Uno que disfruté mucho fue el de la semifinal, Alexandre Pires”.



Cálar logró cautivar a los jueces con su última interpretación, con la que ganó y se colocó como el primer clasificado a la gran final.



Ya los artistas lo dieron todo, ahora la decisión de quién gana está en sus manos con las votaciones. Recuerde que puede votar hasta siete veces por día en Teletica.com y no se pierda esta gran final el domingo a las 7 p. m.