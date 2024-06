"Ramzi" es uno de los finalistas de TCMS: "He tenido un cambio radical en mi vida"

Gabriel Ramírez, conocido artísticamente como "Ramzi", es uno de los cinco clasificados a la gran final de Tu Cara Me Suena (TCMS) en esta sétima temporada.

Teletica.com conversó con el showman, quien explicó lo mucho que significa para él el apoyo del público y llegar tan lejos en este programa.

​"Estoy sumamente feliz. He crecido muchísimo, artísticamente y personalmente. Yo estoy aquí para crecer, para aprender, pero sobre todo para ayudar a las fundaciones que realmente lo necesitan.

"Ramzi" ganó la primera gala como Miriam Cruz y la octava gala como Miley Cyrus. El sancarleño quedó de segundo en la tabla general de esta temporada.

El cantante interpretó a artistas de diferentes géneros, desde Adam Levine hasta Britney Spears. En esta última gala será Dimash y cantará su icónica canción Stranger.

​"He pasado por muchísimos géneros. Me he preparado con mucha dedicación para cada papel. Siento que mi mejor interpretación en hombres fue Nino Bravo y como mujer Britney. Ella es mi cantante favorita, lo disfruté muchísimo. De segunda pondría a Miley, cantar Flowers fue un reto pero me encantó.

"Esta vez me toca Dimash, dicen que por su registro vocal es el mejor del mundo y todo se va en voz. Me preparo con clases extra además de las excelentes clases que nos dan los profes", contó.