Jonathan Samuel llega a la final de TCMS: “Defino este proceso con agradecimiento”

Jonathan Mora, conocido artísticamente como Jonathan Samuel, es uno de los cinco finalistas de Tu Cara me Suena (TCMS).



El talentoso intérprete conversó con Teletica.com. Para él, haber formado parte de este programa “es un sueño hecho realidad”.

¿Qué se siente llegar a la final?



“Se siente muy bien, porque entré con muchísimas ganas de hacer las cosas bien y creo que lo logré, gracias a Dios”.



¿Cómo ha sido este proceso? ¿Ha crecido artísticamente?



“He crecido mucho en el proceso; definitivamente, ese Jonathan que empezó no sabía que le quedaba bien la imitación. Son cosas que no conocía. También me permitió crecer como persona, me ha dado seguridad y solo cosas buenas han salido de esto”.



¿Con qué palabra define ser parte de Tu Cara me Suena?



“Definiría este proceso con agradecimiento: a Dios, a la producción, a la familia, a mis seguidores”.



¿Cómo es la relación con sus compañeros?



“Con mis compañeros, yo creo que hemos hecho una bonita amistad, una bonita relación. De verdad que nos vemos como compañeros, como amigos, y sabemos que el fin del programa es ayudar a esas personas que realmente lo necesitan.



“Solo me queda agradecerle a ellos por todos estos momentos lindos y ojalá que esta amistad no termine acá y podamos hacer cosas juntos”.



¿Cuál ha sido el artista que más le costó imitar y el que más le gustó imitar?



“Definitivamente, el que más me gustó fue Sandro, lo disfruté mucho, sobre todo por el color de la voz.

“Rocío Ducal fue un reto, poder imitar sus gestos, pasos de baile, voz, todo. Pero pude ganar con ella y me siento orgulloso”.

Mora terminó agradeciendo el apoyo incondicional del público y de su familia, “que ha sido su motor”.

La última gala será en vivo, el próximo domingo a las 7 p. m. Recuerde que puede votar hasta siete veces por su finalista favorito en Teletica.com.