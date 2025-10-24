Testigo de choque de Eli Feinzaig: “Él nos pedía que lo rescatáramos”

Un testigo del accidente que involucró al diputado y candidato presidencial, Eliécer Feinzaig, relató de primera mano la desesperación en la escena, donde una de las asesoras de Feinzaig perdió la vida y el conductor del pick-up quedó grave, mientras que el legislador y el conductor del camión resultaron con múltiples heridas.



Leonel Anchía Rodríguez contó a Telenoticias cómo fue el momento del choque:

“Cuando vi el golpe, me ﻿orillé, puse las intermitentes y mi esposa me decía que ayudáramos. Vi que la situación estaba poniéndose fea. Escuché que el muchacho pegaba unos gritos, pedía ayuda. Salí de mi carro. "El muchacho estaba prensado, el muchacho del camión también estaba bien prensado. Mi esposa se fue para el otro extremo y estaba el señor, que es diputado. Él nos decía que lo rescatáramos, que lo ayudáramos a salir. Entonces yo lo agarré, me lo eché al hombro y lo puse en el suelo. Que se quedara queditico hasta que llegara Bomberos o Fuerza Pública”, explicó.

Anchía agregó que Feinzaig tenía visible golpe en el tórax y las costillas, y que se preocupaba por sus acompañantes:

​“Mi esposa se puso a hablarle, que cómo estaba, que quién era, de dónde venía. Nos dijo que venía para San Ramón y luego hacia San Carlos. Preguntó por la señora, no le quisimos decir nada. Mi esposa me dijo que si lo acompaña y él le dijo que sí. Pidió una maleta que estaba en el carro en la que había dos celulares que necesitaba”.

El accidente ocurrió cuando el pick-up en el que viajaba Feinzaig chocó de frente contra un camión blanco que descendía por la Ruta 1.

La víctima mortal fue identificada como Éricka Benavides, quien según la campaña del Partido Liberal Progresista (PLP) era “una de nuestras colaboradoras más queridas y comprometidas”.



El conductor del pick-up permanece grave en cirugía.

La atención en el lugar movilizó varias unidades de emergencia, incluyendo ambulancias y equipos de rescate, y la Ruta 1 sigue cerrada mientras continúan las investigaciones.