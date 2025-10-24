Eli Feinzaig herido en choque en Palmares; una de sus asistentes murió

El candidato presidencial y diputado, Eliécer Feinzaig, sufrió un accidente de tránsito la mañana de este viernes, en el que falleció uno de sus asistentes.

La información la confirmó la oficina de prensa de la campaña del Partido Liberal Progresista (PLP) a Teletica.com.

El reporte dado a este medio apunta que el legislador viajaba como pasajero en un carro de carga liviana tipo pick-up junto a otras tres personas, cuando se vio involucrado en el percance con un camión de una empresa.

La víctima mortal fue identificada como Éricka Benavides, “una de nuestras colaboradoras más queridas y comprometidas”, señaló la agrupación en un breve comunicado.

Tanto Feinzaig como otras dos personas involucradas en el incidente fueron trasladadas a hospitales cercanos: dos al Carlos Valverde Vega de San Ramón y uno al San Francisco de Asís en Grecia. Se desconoce a cuál fue llevado el legislador.

No obstante, la campaña del congresista precisó que este presenta golpes, pero que está estable y en revisión.

El jefe del Batallón del Cuerpo de Bomberos, Ronnie Luna, indicó que el auto en el que viajaba el aspirante se dirigía a San Ramón por la Ruta 1 cuando, por razones que se desconocen, chocó de frente con el camión.

De momento, el paso por el lugar se mantiene cerrado en ambos sentidos de la concurrida vía.