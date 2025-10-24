Conductor de Eli Feinzaig está grave tras mortal choque en Palmares

Un accidente de tránsito entre un camión y un pick-up, este viernes, dejó un saldo trágico: una de las asesoras del diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig murió, mientras que el conductor del pick-up en el que viajaba está grave y en cirugía.

La víctima mortal fue identificada como Éricka Benavides, a quien la campaña del Partido Liberal Progresista (PLP) describió como “una de nuestras colaboradoras más queridas y comprometidas”.



Luis Rodríguez Estrada, de Cruz Roja, explicó a Telenoticias, vía telefónica, la gravedad de la situación.

​“El conductor crítico y en sala de operaciones en este momento. Está con trauma de cráneo, de tórax, con compromiso de bazo, quebradura de caderas y extremidades inferiores. Está en malas condiciones y ahorita está siendo operado. El abordaje fue clave para que aumenten las posibilidades de que esta persona pueda sobrevivir”, detalló.

Sobre el estado de Feinzaig, Rodríguez señaló que el diputado presentaba trauma facial, de tórax y en extremidades inferiores, y que “al inicio, fue trasladado al centro médico en condición crítica y me informan que están terminando de hacerle exámenes para descartar lesiones a nivel interno, pero sigue crítico”.

​“Cuando llegaron al lugar, ya la asistente estaba muerta. El conductor de pick-up, si no hubieran llegado, en este momento tendrían dos personas fallecidas", agregó el vocero de la benemérita.

Testigos relatan que el pick-up viajaba en sentido San José hacia Palmares y chocó de frente contra un camión que descendía por la vía. Según Cruz Roja, “cuando hay estos impactos, la parte de menos masa es la que tiene movimientos de casi 90 grados, por eso queda en el otro carril”.

El conductor del camión blanco sufrió lesiones en extremidades inferiores, su cabina quedó completamente destruida y fue catalogado como paciente crítico. La atención en el lugar requirió cuatro ambulancias básicas, una unidad de paramédicos, una unidad de rescate y dos carros de operaciones, según informó Cruz Roja.



Por el momento, la Ruta 1 se mantiene cerrada en ambos sentidos mientras continúan las investigaciones sobre las causas del choque.