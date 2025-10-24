PLP anuncia suspensión inmediata de su actividad electoral tras mortal accidente

Un testigo del accidente que involucró al diputado y candidato presidencial, Eliécer Feinzaig, relató de primera mano la desesperación en la escena, donde una de las asesoras de Feinzaig perdió la vida y el conductor del pick-up quedó grave, mientras que el legislador y el conductor del camión resultaron con múltiples heridas.



Leonel Anchía Rodríguez contó a Telenoticias cómo fue el momento del choque:

“Cuando vi el golpe, me ﻿orillé, puse las intermitentes y mi esposa me decía que ayudáramos. Vi que la situación estaba poniéndose fea. Escuché que el muchacho pegaba unos gritos, pedía ayuda. Salí de mi carro. "El muchacho estaba prensado, el muchacho del camión también estaba bien prensado. Mi esposa se fue para el otro extremo y estaba el señor, que es diputado. Él nos decía que lo rescatáramos, que lo ayudáramos a salir. Entonces yo lo agarré, me lo eché al hombro y lo puse en el suelo. Que se quedara queditico hasta que llegara Bomberos o Fuerza Pública”, explicó.

Anchía agregó que Feinzaig tenía visible golpe en el tórax y las costillas, y que se preocupaba por sus acompañantes: