Congreso tuvo tres contactos con Eli Feinzaig tras accidente mortal en Palmares

Desde la Asamblea Legislativa tuvieron tres contactos con el aspirante a la Presidencia y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, tras un accidente mortal en Palmares.



Así lo confirmó Karla Granados, gerente general del Congreso.



“Desde el accidente tuvimos momento para comunicarnos con él y yo he hablado con él tres veces antes de que llegara al hospital. Estamos tranquilos de que él está estable y que está siendo valorado por un gran equipo médico”, comentó Benavides en las afueras del hospital privado en Santa Ana.



Sobre lo que conversaron en esas tres oportunidades, Feinzaig le indicó a Benavides que “estaba fortalecido y estable”.

“Sí, obviamente, nos pidió dar todo el acompañamiento a la familia doña Erika Benavides (asesora de Eli, quien falleció en el accidente)”, agregó Granados.

La administrativa de la Asamblea destacó que se enteró del accidente por la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Nos informan directamente sobre lo sucedido. De inmediato, nosotros como Asamblea Legislativa empezamos a activar los protocolos, tanto internos como de coordinación con las unidades, con las dependencias de gobierno que resguardan la salud pública”, añadió.

Sobre las condolencias a la familia que han brindado diversos despachos de distintos diputados de la República, Granados también se unió a ellas.

“Nosotros como Asamblea nos pusimos a disposición de la familia para todo lo que ellos requieran”, concluyó.