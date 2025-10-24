Redes se llenan de condolencias por muerte de asesora de Eli Feinzaig

Lo más destacado
Diputados, candidatos y otros actores políticos extendieron sus saludos al partido por la trágica muerte de Ericka Benavides.
Las redes sociales se llenaron de condolencias y mensajes de apoyo a Eli Feinzaig y el Partido Liberal Progresista (PLP) por la trágica muerte de Ericka Benavides, asesora del diputado y quien perdió la vida en un mortal accidente de tránsito este viernes.
Diputados, candidatos y otros actores políticos extendieron sus saludos fraternos tras el aparatoso choque en el que también resultó herido el propio Feinzaig, quien debió ser trasladado en helicóptero hacia un hospital capitalino.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ericka Benavides Garbanzo, asesora del despacho del diputado Eli Feinzaig Mintz, ocurrido tras el trágico accidente de esta mañana.
“Desde nuestro despacho enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este momento tan doloroso. Deseamos también una pronta recuperación al diputado Feinzaig Mintz”, aseguró la diputada liberacionista Montserrat Ruiz.
Claudio Alpízar, candidato presidencial de Esperanza Nacional, también se unió al dolor por la muerte de la asesora.
“Mi dolor por el accidente sufrido por mi amigo Eli Feinzaig, al que le deseo una pronta recuperación y un gran abrazo solidario a la familia de su asistente Ericka Benavides, que Dios la acoja en sus brazos y además llene de paz a sus familiares”, dijo.
Desde el extranjero también se pronunció Luis Amador, otro aspirante presidencial.
“Elevamos nuestras oraciones por la pronta recuperación de las personas afectadas y expresamos nuestra más sincera solidaridad con la familia de Ericka Benavides, quien lamentablemente falleció en este incidente”.
Laura Fernández, de Pueblo Soberano, envió sus condolencias y aseguró que su campaña rendirá un minuto de silencio en las actividades de este fin de semana.
“La señora Fernández y su equipo se solidarizan con la familia Benavides Garbanzo, con sus amigos y compañeros de trabajo, y elevan una oración para que Dios les conceda consuelo y fortaleza en este momento de profundo dolor”.
La Asamblea Legislativa también emitió un sentido mensaje en sus diferentes plataformas por la muerte de la asesora.
“La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Erika Benavides. Su dedicación, profesionalismo y calidez humana dejan una huella en todos nosotros. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento y les expresamos nuestras más sinceras condolencias.
“También, deseamos una pronta recuperación para las demás personas involucradas en el accidente de tránsito que ocurrió esta mañana en el sector de Palmares, entre ellos el diputado y candidato presidencial Eliécer Feingzaig Mintz, quienes viajaban en un vehículo particular”.
El Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana enviaron también su abrazo solidario al PLP y la familia de Benavides.
A la 1:40 p. m. de este viernes, el doctor León de Mezerville Cantillo, director médico del Hospital Metropolitano en Costa Rica, brindó el primer parte médico de la salud del aspirante a la Presidencia y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, tras accidente mortal en Palmares.
“Eli Feinzaig quiere que les comunique, de parte de él, que está en buenas condiciones, que está estable, que no tiene nada que atente contra su vida. Vamos a vigilarlo en las siguientes horas en observación, pero el mensaje es que está bien y que después los saludará personalmente”, comentó el médico.
Sobre su condición, De Mezerville indicó que “tuvo un traumatismo, pero no tuvo ninguna secuela, no tiene nada especial. Lo vamos a vigilar básicamente”.
Al ser consultado sobre si tiene alguna fractura, respondió que no y que, por ahora, los exámenes no han dicho eso.
A sus 55 años, en febrero pasado, Éricka Benavides cumplió uno de sus sueños: conseguir su título de licenciada en Derecho. En el camino, superó un cáncer y saltó cuanta barrera su edad le pudiera poner.
El diputado y aspirante presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, fue trasladado vía área desde San Ramón hacia Santa Ana en helicóptero, tras sufrir un accidente de tránsito donde sufrió golpes y una de sus asesoras perdió la vida.
Un testigo del accidente que involucró al diputado y candidato presidencial, Eliécer Feinzaig, relató de primera mano la desesperación en la escena, donde una de las asesoras de Feinzaig perdió la vida y el conductor del pick-up quedó grave, mientras que el legislador y el conductor del camión resultaron con múltiples heridas.
Leonel Anchía Rodríguez contó a Telenoticias cómo fue el momento del choque:
“Cuando vi el golpe, me orillé, puse las intermitentes y mi esposa me decía que ayudáramos. Vi que la situación estaba poniéndose fea. Escuché que el muchacho pegaba unos gritos, pedía ayuda. Salí de mi carro.
"El muchacho estaba prensado, el muchacho del camión también estaba bien prensado. Mi esposa se fue para el otro extremo y estaba el señor, que es diputado. Él nos decía que lo rescatáramos, que lo ayudáramos a salir. Entonces yo lo agarré, me lo eché al hombro y lo puse en el suelo. Que se quedara queditico hasta que llegara Bomberos o Fuerza Pública”, explicó.
Anchía agregó que Feinzaig tenía visible golpe en el tórax y las costillas, y que se preocupaba por sus acompañantes:
“Mi esposa se puso a hablarle, que cómo estaba, que quién era, de dónde venía. Nos dijo que venía para San Ramón y luego hacia San Carlos. Preguntó por la señora, no le quisimos decir nada. Mi esposa me dijo que si lo acompaña y él le dijo que sí. Pidió una maleta que estaba en el carro en la que había dos celulares que necesitaba”.
Un accidente de tránsito entre un camión y un pick-up, este viernes, dejó un saldo trágico: una de las asesoras del diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig murió, mientras que el conductor del pick-up en el que viajaba está grave y en cirugía.
La víctima mortal fue identificada como Éricka Benavides, a quien la campaña del Partido Liberal Progresista (PLP) describió como “una de nuestras colaboradoras más queridas y comprometidas”.
Luis Rodríguez Estrada, de Cruz Roja, explicó a Telenoticias, vía telefónica, la gravedad de la situación.
“El conductor crítico y en sala de operaciones en este momento. Está con trauma de cráneo, de tórax, con compromiso de bazo, quebradura de caderas y extremidades inferiores. Está en malas condiciones y ahorita está siendo operado. El abordaje fue clave para que aumenten las posibilidades de que esta persona pueda sobrevivir”, detalló.
Sobre el estado de Feinzaig, Rodríguez señaló que el diputado presentaba trauma facial, de tórax y en extremidades inferiores, y que “al inicio, fue trasladado al centro médico en condición crítica y me informan que están terminando de hacerle exámenes para descartar lesiones a nivel interno, pero sigue crítico”.
El candidato a la Presidencia de la República y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, es trasladado vía aérea de San Ramón a Santa Ana.
Feinzaig será atendido en un hospital privado de la zona, luego de un accidente de tránsito que sufrió en Palmares.
El traslado se dio desde el estadio de San Ramón, el Guillermo Vargas Roldán.
“En este momento, la Cruz Roja Costarricense realiza el traslado de un paciente hombre desde el Hospital de San Ramón hasta el estadio Guillermo Vargas Roldán, donde será remitido vía aérea en un helicóptero hacia un centro hospitalario en la capital”, informó la Cruz Roja.
El choque fue mortal: la víctima fue identificada como Ericka Benavides, asesora del legislador.
“En relación con los pacientes que fueron trasladados a hospitales de la CCSS tras un accidente en la zona de Palmares, se informa que un paciente está en el hospital de Grecia. Otro dos pacientes fueron trasladados al hospital de San Ramón. Posteriormente, uno de ellos, de apellido Feinzaig, fue trasladado vía aérea a un centro médico privado en San José”, informó la CCSS.
El helicóptero que trasladó al diputado salió a las 12:38 p. m. del reducto ramonense y aterrizó a las 12:52 p. m. cerca de un hospital privado del sector de Santa Ana.
El Partido Liberal Progresista (PLP) anunció, este viernes, la suspensión inmediata e indefinida de toda su actividad electoral luego del mortal accidente de tránsito que cobró la vida de una asesora del candidato Eli Feinzaig.
En el choque también resultó herido el diputado, quien fue trasladado al hospital de San Ramón con golpes, pero en condición estable.
“Con profundo pesar, les confirmo el fallecimiento de Ericka Benavides, una de nuestras colaboradoras más queridas y comprometidas, en un accidente de tránsito. El suceso se dio esta mañana de viernes mientras se trasladaba fuera del Área Metropolitana.
“En el automóvil viajaba el diputado y candidato a la presidencia Eli Feinzag quien se encuentra golpeado, pero estable y en revisión. El PLP suspende de inmediato, por tiempo indefinido, toda su actividad electoral”, dijo la campaña liberal en un breve comunicado de prensa.
El accidente ocurrió esta mañana en Palmares de Alajuela, luego de que el vehículo en el que viajaba Feinzaig, junto a otras dos personas, colisionara de frente contra un camión.
El candidato presidencial y diputado, Eliécer Feinzaig, sufrió un accidente de tránsito la mañana de este viernes, en el que falleció uno de sus asistentes.
La información la confirmó la oficina de prensa de la campaña del Partido Liberal Progresista (PLP) a Teletica.com.
El reporte dado a este medio apunta que el legislador viajaba como pasajero en un carro de carga liviana tipo pick-up junto a otras tres personas, cuando se vio involucrado en el percance con un camión de una empresa.