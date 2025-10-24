Redes se llenan de condolencias por muerte de asesora de Eli Feinzaig

Las redes sociales se llenaron de condolencias y mensajes de apoyo a Eli Feinzaig y el Partido Liberal Progresista (PLP) por la trágica muerte de Ericka Benavides, asesora del diputado y quien perdió la vida en un mortal accidente de tránsito este viernes.



Diputados, candidatos y otros actores políticos extendieron sus saludos fraternos tras el aparatoso choque en el que también resultó herido el propio Feinzaig, quien debió ser trasladado en helicóptero hacia un hospital capitalino.



“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ericka Benavides Garbanzo, asesora del despacho del diputado Eli Feinzaig Mintz, ocurrido tras el trágico accidente de esta mañana.



“Desde nuestro despacho enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este momento tan doloroso. Deseamos también una pronta recuperación al diputado Feinzaig Mintz”, aseguró la diputada liberacionista Montserrat Ruiz.



Claudio Alpízar, candidato presidencial de Esperanza Nacional, también se unió al dolor por la muerte de la asesora.

“Mi dolor por el accidente sufrido por mi amigo Eli Feinzaig, al que le deseo una pronta recuperación y un gran abrazo solidario a la familia de su asistente Ericka Benavides, que Dios la acoja en sus brazos y además llene de paz a sus familiares”, dijo.

Desde el extranjero también se pronunció Luis Amador, otro aspirante presidencial.

“Elevamos nuestras oraciones por la pronta recuperación de las personas afectadas y expresamos nuestra más sincera solidaridad con la familia de Ericka Benavides, quien lamentablemente falleció en este incidente”.

Laura Fernández, de Pueblo Soberano, envió sus condolencias y aseguró que su campaña rendirá un minuto de silencio en las actividades de este fin de semana.

“La señora Fernández y su equipo se solidarizan con la familia Benavides Garbanzo, con sus amigos y compañeros de trabajo, y elevan una oración para que Dios les conceda consuelo y fortaleza en este momento de profundo dolor”.

La Asamblea Legislativa también emitió un sentido mensaje en sus diferentes plataformas por la muerte de la asesora.

“La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Erika Benavides. Su dedicación, profesionalismo y calidez humana dejan una huella en todos nosotros. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento y les expresamos nuestras más sinceras condolencias.

“También, deseamos una pronta recuperación para las demás personas involucradas en el accidente de tránsito que ocurrió esta mañana en el sector de Palmares, entre ellos el diputado y candidato presidencial Eliécer Feingzaig Mintz, quienes viajaban en un vehículo particular”.

El Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana enviaron también su abrazo solidario al PLP y la familia de Benavides.