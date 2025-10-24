Este es el primer reporte médico sobre salud de Eli Feinzaig

A la 1:40 p. m. de este viernes, el doctor León de Mezerville Cantillo, director médico del Hospital Metropolitano en Costa Rica, brindó el primer parte médico de la salud del aspirante a la Presidencia y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, tras accidente mortal en Palmares.



“Eli Feinzaig quiere que les comunique, de parte de él, que está en buenas condiciones, que está estable, que no tiene nada que atente contra su vida. Vamos a vigilarlo en las siguientes horas en observación, pero el mensaje es que está bien y que después los saludará personalmente”, comentó el médico.



Sobre su condición, De Mezerville indicó que “tuvo un traumatismo, pero no tuvo ninguna secuela, no tiene nada especial. Lo vamos a vigilar básicamente”.

​Al ser consultado sobre si tiene alguna fractura, respondió que no y que, por ahora, los exámenes no han dicho eso.

Sobre lo que sigue ahora, el director del centro médico indicó que estará en “observación” por al menos seis horas.

Además, destacó que a Eli se le han realizado radiografías, tomografías y exámenes de sangre. “Son golpes diferentes en diferentes partes del cuerpo sin ninguna secuela especial”.

“Probablemente, ya en la Asamblea estará el lunes, me imagino”, concluyó.