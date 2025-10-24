Asesora de Eli Feinzaig fallecida en choque tenía ocho meses de haberse graduado de Derecho

Lo más destacado
“Es un gran ejemplo para mí que, sin importar la edad o los compromisos, ella luchó por sus sueños”, dice un funcionario legislativo que conoció a Éricka Benavides.
A sus 55 años, en febrero pasado, Éricka Benavides cumplió uno de sus sueños: conseguir su título de licenciada en Derecho. En el camino, superó un cáncer y saltó cuanta barrera su edad le pudiera poner.
Por ello, ante los ojos de algunas de las personas que la conocieron, esta mujer era vista como un ejemplo.
La mañana de este viernes fue ella quien falleció en un impactante choque en el que también estuvo involucrado el candidato y diputado Eliécer Feinzaig, mientras transitaban a bordo de un pick-up por la Ruta 1, con destino a San Ramón.
Junto a ellos viajaban otros dos colaboradores del Partido Liberal Progresista (PLP), cuando colisionaron de frente contra un camión que transportaba pollos.
Benavides no sobrevivió y fue declarada sin vida en el lugar, a diferencia de otras tres personas —entre ellas, el legislador— que alcanzaron a ser llevadas a hospitales cercanos.
Pero en la memoria de quienes la conocieron, reinará el recuerdo de su inteligencia, esfuerzo y entrega.
"Le puedo decir que era una de nuestras colaboradoras más queridas, una creyente del proyecto, de lo que hacemos, del trabajo y de lo que queríamos darle a Costa Rica. Era una convencida de lo que estábamos haciendo por el país", dijo a Telenoticias el congresista y secretario general, Gilberto Campos.
Tal vez la mejor muestra de ese cariño que se le guardaba a esta asesora en las tiendas naranjas, es una publicación Feinzaig hizo el pasado 21 de febrero, para celebrar con orgullo y alegría la graduación de su consejera.
En los comentarios, destaca uno del hermano de Éricka, Miguel Benavides: “Soy testigo de tu esfuerzo y dedicación”. Además, se aprecian algunos mensajes de felicitación, de figuras como el destacado abogado Cristian Arguedas o la exviceministra de Ciencia y candidata a parlamentaria en el primer lugar de San José, Hannia Vega.
Melvin Narvarro, exasesor de la fracción del Liberal Progresista, donde trabajó con Benavides, indicó a Teletica.com:
"Una amiga que demostró que ser leal sí era posible. Amable, llena de Dios, pero sobre todo, con un don de amor impresionante. Un ser de luz y entrega. Una amiga que me enseñó que una enfermedad como el cáncer se vence con autoestima, fe, lucha y muchas ganas de seguir adelante. Demostró que no hay edad para estudiar y que aun con barreras se puede seguir adelante".
Por su parte, el funcionario legislativo, Ronny López, recordó cuando coincidió con ella en la campaña pasada, también con el Liberal Progresista.
A este personero, Éricka le resultaba “una de las mujeres más cargas” que había podido conocer en la Asamblea Legislativa.
"Era atenta, súper inteligente, esforzada y sobre todo entregada al servicio del país. Hace varios meses obtuvo su título en Derecho y es un gran ejemplo para mí que, sin importar la edad o los compromisos, ella luchó por sus sueños.
"Quienes la conocimos, la recordaremos siempre como una compañera y amiga sincera y atenta", indicó López.
Precisamente, el Congreso publicó una esquela en la que destacó la “dedicación, profesionalismo y calidez humana” de Benavides y la huella que esta dejó en sus compañeros de trabajo.
Tanto Feinzaig como los otros hombres que resultaron heridos en el incidente permanecen en centros médicos. En el caso del diputado, fue trasladado en condición estable y por vía aérea al Hospital Metropolitano, en Santa Ana.
Hasta el cierre de esta publicación se desconocen las causas del incidente vial.
Desde la Asamblea Legislativa tuvieron tres contactos con el aspirante a la Presidencia y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, tras un accidente mortal en Palmares.
Así lo confirmó Karla Granados, gerente general del Congreso.
“Desde el accidente tuvimos momento para comunicarnos con él y yo he hablado con él tres veces antes de que llegara al hospital. Estamos tranquilos de que él está estable y que está siendo valorado por un gran equipo médico”, comentó Benavides en las afueras del hospital privado en Santa Ana.
Sobre lo que conversaron en esas tres oportunidades, Feinzaig le indicó a Benavides que “estaba fortalecido y estable”.
“Sí, obviamente, nos pidió dar todo el acompañamiento a la familia doña Erika Benavides (asesora de Eli, quien falleció en el accidente)”, agregó Granados.
A la 1:40 p. m. de este viernes, el doctor León de Mezerville Cantillo, director médico del Hospital Metropolitano en Costa Rica, brindó el primer parte médico de la salud del aspirante a la Presidencia y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, tras accidente mortal en Palmares.
“Eli Feinzaig quiere que les comunique, de parte de él, que está en buenas condiciones, que está estable, que no tiene nada que atente contra su vida. Vamos a vigilarlo en las siguientes horas en observación, pero el mensaje es que está bien y que después los saludará personalmente”, comentó el médico.
Sobre su condición, De Mezerville indicó que “tuvo un traumatismo, pero no tuvo ninguna secuela, no tiene nada especial. Lo vamos a vigilar básicamente”.
Al ser consultado sobre si tiene alguna fractura, respondió que no y que, por ahora, los exámenes no han dicho eso.
El candidato a la Presidencia de la República y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, es trasladado vía aérea de San Ramón a Santa Ana.
Feinzaig será atendido en un hospital privado de la zona, luego de un accidente de tránsito que sufrió en Palmares.
El traslado se dio desde el estadio de San Ramón, el Guillermo Vargas Roldán.
“En este momento, la Cruz Roja Costarricense realiza el traslado de un paciente hombre desde el Hospital de San Ramón hasta el estadio Guillermo Vargas Roldán, donde será remitido vía aérea en un helicóptero hacia un centro hospitalario en la capital”, informó la Cruz Roja.
El choque fue mortal: la víctima fue identificada como Ericka Benavides, asesora del legislador.
“En relación con los pacientes que fueron trasladados a hospitales de la CCSS tras un accidente en la zona de Palmares, se informa que un paciente está en el hospital de Grecia. Otro dos pacientes fueron trasladados al hospital de San Ramón. Posteriormente, uno de ellos, de apellido Feinzaig, fue trasladado vía aérea a un centro médico privado en San José”, informó la CCSS.
El helicóptero que trasladó al diputado salió a las 12:38 p. m. del reducto ramonense y aterrizó a las 12:52 p. m. cerca de un hospital privado del sector de Santa Ana.
El Partido Liberal Progresista (PLP) anunció, este viernes, la suspensión inmediata e indefinida de toda su actividad electoral luego del mortal accidente de tránsito que cobró la vida de una asesora del candidato Eli Feinzaig.
En el choque también resultó herido el diputado, quien fue trasladado al hospital de San Ramón con golpes, pero en condición estable.
“Con profundo pesar, les confirmo el fallecimiento de Ericka Benavides, una de nuestras colaboradoras más queridas y comprometidas, en un accidente de tránsito. El suceso se dio esta mañana de viernes mientras se trasladaba fuera del Área Metropolitana.
“En el automóvil viajaba el diputado y candidato a la presidencia Eli Feinzag quien se encuentra golpeado, pero estable y en revisión. El PLP suspende de inmediato, por tiempo indefinido, toda su actividad electoral”, dijo la campaña liberal en un breve comunicado de prensa.
El accidente ocurrió esta mañana en Palmares de Alajuela, luego de que el vehículo en el que viajaba Feinzaig, junto a otras dos personas, colisionara de frente contra un camión.
El candidato presidencial y diputado, Eliécer Feinzaig, sufrió un accidente de tránsito la mañana de este viernes, en el que falleció uno de sus asistentes.
La información la confirmó la oficina de prensa de la campaña del Partido Liberal Progresista (PLP) a Teletica.com.
El reporte dado a este medio apunta que el legislador viajaba como pasajero en un carro de carga liviana tipo pick-up junto a otras tres personas, cuando se vio involucrado en el percance con un camión de una empresa.