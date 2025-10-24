Asesora de Eli Feinzaig fallecida en choque tenía ocho meses de haberse graduado de Derecho

A sus 55 años, en febrero pasado, Éricka Benavides cumplió uno de sus sueños: conseguir su título de licenciada en Derecho. En el camino, superó un cáncer y saltó cuanta barrera su edad le pudiera poner.

Por ello, ante los ojos de algunas de las personas que la conocieron, esta mujer era vista como un ejemplo.

La mañana de este viernes fue ella quien falleció en un impactante choque en el que también estuvo involucrado el candidato y diputado Eliécer Feinzaig, mientras transitaban a bordo de un pick-up por la Ruta 1, con destino a San Ramón.

Junto a ellos viajaban otros dos colaboradores del Partido Liberal Progresista (PLP), cuando colisionaron de frente contra un camión que transportaba pollos.

Benavides no sobrevivió y fue declarada sin vida en el lugar, a diferencia de otras tres personas —entre ellas, el legislador— que alcanzaron a ser llevadas a hospi﻿tales cercanos.

Pero en la memoria de quienes la conocieron, reinará el recuerdo de su inteligencia, esfuerzo y entrega.

"Le puedo decir que era una de nuestras colaboradoras más queridas, una creyente del proyecto, de lo que hacemos, del trabajo y de lo que queríamos darle a Costa Rica. Era una convencida de lo que estábamos haciendo por el país", dijo a Telenoticias el congresista y secretario general, Gilberto Campos.

Tal vez la mejor muestra de ese cariño que se le guardaba a esta asesora en las tiendas naranjas, es una publicación Feinzaig hizo el pasado 21 de febrero, para celebrar con orgullo y alegría la graduación de su consejera.

En los comentarios, destaca uno del hermano de Éricka, Miguel Benavides: “Soy testigo de tu esfuerzo y dedicación”. Además, se aprecian algunos mensajes de felicitación, de figuras como el destacado abogado Cristian Arguedas o la exviceministra de Ciencia y candidata a parlamentaria en el primer lugar de San José, Hannia Vega.

Melvin Narvarro, exasesor de la fracción del Liberal Progresista, donde trabajó con Benavides, indicó a Teletica.com:

"Una amiga que demostró que ser leal sí era posible. Amable, llena de Dios, pero sobre todo, con un don de amor impresionante. Un ser de luz y entrega. Una amiga que me enseñó que una enfermedad como el cáncer se vence con autoestima, fe, lucha y muchas ganas de seguir adelante. Demostró que no hay edad para estudiar y que aun con barreras se puede seguir adelante".

Por su parte, el funcionario legislativo, Ronny López, recordó cuando coincidió con ella en la campaña pasada, también con el Liberal Progresista.

A este personero, Éricka le resultaba “una de las mujeres más cargas” que había podido conocer en la Asamblea Legislativa.

"Era atenta, súper inteligente, esforzada y sobre todo entregada al servicio del país. Hace varios meses obtuvo su título en Derecho y es un gran ejemplo para mí que, sin importar la edad o los compromisos, ella luchó por sus sueños. "Quienes la conocimos, la recordaremos siempre como una compañera y amiga sincera y atenta", indicó López.

Precisamente, el Congreso publicó una esquela en la que destacó la “dedicación, profesionalismo y calidez humana” de Benavides y la huella que esta dejó en sus compañeros de trabajo.



Tanto Feinzaig como los otros hombres que resultaron heridos en el incidente permanecen en centros médicos. En el caso del diputado, fue trasladado en condición estable y por vía aérea al Hospital Metropolitano, en Santa Ana.

Hasta el cierre de esta publicación se desconocen las causas del incidente vial.