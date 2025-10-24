Eli Feinzaig trasladado vía aérea a hospital privado en Santa Ana

El candidato a la Presidencia de la República y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, es trasladado vía aérea de San Ramón a Santa Ana.



Feinzaig será atendido en un hospital privado de la zona, luego de un accidente de tránsito que sufrió en Palmares.



El traslado se dio desde el estadio de San Ramón, el ﻿Guillermo Vargas Roldán.﻿



“En este momento, la Cruz Roja Costarricense realiza el traslado de un paciente hombre desde el Hospital de San Ramón hasta el estadio Guillermo Vargas Roldán, donde será remitido vía aérea en un helicóptero hacia un centro hospitalario en la capital”, informó la Cruz Roja.



El choque fue mortal: la víctima fue identificada como Ericka Benavides, asesora del legislador.



“En relación con los pacientes que fueron trasladados a hospitales de la CCSS tras un accidente en la zona de Palmares, se informa que un paciente está en el hospital de Grecia. Otro dos pacientes fueron trasladados al hospital de San Ramón. Posteriormente, uno de ellos, de apellido Feinzaig, fue trasladado vía aérea a un centro médico privado en San José”, informó la CCSS.



El helicóptero que trasladó al diputado salió a las 12:38 p. m. del reducto ramonense y aterrizó a las 12:52 p. m. cerca de un hospital privado del sector de Santa Ana.



