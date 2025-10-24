Vea el gesto que hizo Eli Feinzaig a la prensa tras salir de helicóptero en Santa Ana

El diputado y aspirante presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, fue trasladado vía área desde San Ramón hacia Santa Ana en helicóptero, tras sufrir un accidente de tránsito donde sufrió golpes y una de sus asesoras perdió la vida.

Pese a lo aparatoso del choque, Feinzaig tranquilizó a la prensa y todos los curiosos que se acercaron a la plaza de deportes de Pozos de Santa Ana, al levantar su mano derecha y elevar el pulgar en señal de que se encuentra estable.

Traslado de Feinzaig.

​Ricardo Hernández, paramédico de SAAT que participó en el traslado del legislador, aseguró que el trayecto desde San Ramón hasta Palmares apenas duró ocho minutos y el diputado venía hablando con sus acompañantes.

“Él tiene un trauma de tórax y abdomen y viene conversando, incluso levantó su mano y dedo pulgar. Venía conversando y estaba muy pendiente de su compañero y de si él necesitaba traslado que por favor lo ayudaran y pendiente de cómo estaban las personas que venían en el vehículo”, declaró Hernández.

Según el rescatista, el eficaz traslado se realizó como “un reloj suizo” y se dio gracias a una coordinación entre Cruz Roja, hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social y las municipalidades de San Ramón y Santa Ana que brindaron los permisos para facilitar la apertura tanto del estadio como de la plaza de deportes.

El diputado fue llevado a un centro médico privado, muy cerca del lugar del arribo del helicóptero.