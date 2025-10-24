Vea el gesto que hizo Eli Feinzaig a la prensa tras salir de helicóptero en Santa Ana

Lo más destacado
El diputado y aspirante presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, fue trasladado vía área desde San Ramón hacia Santa Ana en helicóptero, tras sufrir un accidente de tránsito donde sufrió golpes y una de sus asesoras perdió la vida.
Pese a lo aparatoso del choque, Feinzaig tranquilizó a la prensa y todos los curiosos que se acercaron a la plaza de deportes de Pozos de Santa Ana, al levantar su mano derecha y elevar el pulgar en señal de que se encuentra estable.
Ricardo Hernández, paramédico de SAAT que participó en el traslado del legislador, aseguró que el trayecto desde San Ramón hasta Palmares apenas duró ocho minutos y el diputado venía hablando con sus acompañantes.
“Él tiene un trauma de tórax y abdomen y viene conversando, incluso levantó su mano y dedo pulgar. Venía conversando y estaba muy pendiente de su compañero y de si él necesitaba traslado que por favor lo ayudaran y pendiente de cómo estaban las personas que venían en el vehículo”, declaró Hernández.
Según el rescatista, el eficaz traslado se realizó como “un reloj suizo” y se dio gracias a una coordinación entre Cruz Roja, hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social y las municipalidades de San Ramón y Santa Ana que brindaron los permisos para facilitar la apertura tanto del estadio como de la plaza de deportes.
El diputado fue llevado a un centro médico privado, muy cerca del lugar del arribo del helicóptero.
Este es el primer reporte médico sobre salud de Eli Feinzaig
A la 1:40 p. m. de este viernes, el doctor León de Mezerville Cantillo, director médico del Hospital Metropolitano en Costa Rica, brindó el primer parte médico de la salud del aspirante a la Presidencia y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, tras accidente mortal en Palmares.
“Eli Feinzaig quiere que les comunique, de parte de él, que está en buenas condiciones, que está estable, que no tiene nada que atente contra su vida. Vamos a vigilarlo en las siguientes horas en observación, pero el mensaje es que está bien y que después los saludará personalmente”, comentó el médico.
Sobre su condición, De Mezerville indicó que “tuvo un traumatismo, pero no tuvo ninguna secuela, no tiene nada especial. Lo vamos a vigilar básicamente”.
Al ser consultado sobre si tiene alguna fractura, respondió que no y que, por ahora, los exámenes no han dicho eso.
Asesora de Eli Feinzaig fallecida en choque tenía ocho meses de haberse graduado de Derecho
A sus 55 años, en febrero pasado, Éricka Benavides cumplió uno de sus sueños: conseguir su título de licenciada en Derecho. En el camino, superó un cáncer y saltó cuanta barrera su edad le pudiera poner.
Redes se llenan de condolencias por muerte de asesora de Eli Feinzaig
Las redes sociales se llenaron de condolencias y mensajes de apoyo a Eli Feinzaig y el Partido Liberal Progresista (PLP) por la trágica muerte de Ericka Benavides, asesora del diputado y quien perdió la vida en un mortal accidente de tránsito este viernes.
Diputados, candidatos y otros actores políticos extendieron sus saludos fraternos tras el aparatoso choque en el que también resultó herido el propio Feinzaig, quien debió ser trasladado en helicóptero hacia un hospital capitalino.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ericka Benavides Garbanzo, asesora del despacho del diputado Eli Feinzaig Mintz, ocurrido tras el trágico accidente de esta mañana.
“Desde nuestro despacho enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este momento tan doloroso. Deseamos también una pronta recuperación al diputado Feinzaig Mintz”, aseguró la diputada liberacionista Montserrat Ruiz.
Claudio Alpízar, candidato presidencial de Esperanza Nacional, también se unió al dolor por la muerte de la asesora.
Testigo de choque de Eli Feinzaig: “Él nos pedía que lo rescatáramos”
Un testigo del accidente que involucró al diputado y candidato presidencial, Eliécer Feinzaig, relató de primera mano la desesperación en la escena, donde una de las asesoras de Feinzaig perdió la vida y el conductor del pick-up quedó grave, mientras que el legislador y el conductor del camión resultaron con múltiples heridas.
Leonel Anchía Rodríguez contó a Telenoticias cómo fue el momento del choque:
“Cuando vi el golpe, me orillé, puse las intermitentes y mi esposa me decía que ayudáramos. Vi que la situación estaba poniéndose fea. Escuché que el muchacho pegaba unos gritos, pedía ayuda. Salí de mi carro.
"El muchacho estaba prensado, el muchacho del camión también estaba bien prensado. Mi esposa se fue para el otro extremo y estaba el señor, que es diputado. Él nos decía que lo rescatáramos, que lo ayudáramos a salir. Entonces yo lo agarré, me lo eché al hombro y lo puse en el suelo. Que se quedara queditico hasta que llegara Bomberos o Fuerza Pública”, explicó.
Anchía agregó que Feinzaig tenía visible golpe en el tórax y las costillas, y que se preocupaba por sus acompañantes:
“Mi esposa se puso a hablarle, que cómo estaba, que quién era, de dónde venía. Nos dijo que venía para San Ramón y luego hacia San Carlos. Preguntó por la señora, no le quisimos decir nada. Mi esposa me dijo que si lo acompaña y él le dijo que sí. Pidió una maleta que estaba en el carro en la que había dos celulares que necesitaba”.
Eli Feinzaig trasladado vía aérea a hospital privado en Santa Ana
El candidato a la Presidencia de la República y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, es trasladado vía aérea de San Ramón a Santa Ana.
Feinzaig será atendido en un hospital privado de la zona, luego de un accidente de tránsito que sufrió en Palmares.
El traslado se dio desde el estadio de San Ramón, el Guillermo Vargas Roldán.
“En este momento, la Cruz Roja Costarricense realiza el traslado de un paciente hombre desde el Hospital de San Ramón hasta el estadio Guillermo Vargas Roldán, donde será remitido vía aérea en un helicóptero hacia un centro hospitalario en la capital”, informó la Cruz Roja.
El choque fue mortal: la víctima fue identificada como Ericka Benavides, asesora del legislador.
“En relación con los pacientes que fueron trasladados a hospitales de la CCSS tras un accidente en la zona de Palmares, se informa que un paciente está en el hospital de Grecia. Otro dos pacientes fueron trasladados al hospital de San Ramón. Posteriormente, uno de ellos, de apellido Feinzaig, fue trasladado vía aérea a un centro médico privado en San José”, informó la CCSS.
El helicóptero que trasladó al diputado salió a las 12:38 p. m. del reducto ramonense y aterrizó a las 12:52 p. m. cerca de un hospital privado del sector de Santa Ana.
PLP anuncia suspensión inmediata de su actividad electoral tras mortal accidente
El Partido Liberal Progresista (PLP) anunció, este viernes, la suspensión inmediata e indefinida de toda su actividad electoral luego del mortal accidente de tránsito que cobró la vida de una asesora del candidato Eli Feinzaig.
En el choque también resultó herido el diputado, quien fue trasladado al hospital de San Ramón con golpes, pero en condición estable.
“Con profundo pesar, les confirmo el fallecimiento de Ericka Benavides, una de nuestras colaboradoras más queridas y comprometidas, en un accidente de tránsito. El suceso se dio esta mañana de viernes mientras se trasladaba fuera del Área Metropolitana.
“En el automóvil viajaba el diputado y candidato a la presidencia Eli Feinzag quien se encuentra golpeado, pero estable y en revisión. El PLP suspende de inmediato, por tiempo indefinido, toda su actividad electoral”, dijo la campaña liberal en un breve comunicado de prensa.
El accidente ocurrió esta mañana en Palmares de Alajuela, luego de que el vehículo en el que viajaba Feinzaig, junto a otras dos personas, colisionara de frente contra un camión.
Eli Feinzaig herido en choque en Palmares; una de sus asistentes murió
El candidato presidencial y diputado, Eliécer Feinzaig, sufrió un accidente de tránsito la mañana de este viernes, en el que falleció uno de sus asistentes.
La información la confirmó la oficina de prensa de la campaña del Partido Liberal Progresista (PLP) a Teletica.com.
El reporte dado a este medio apunta que el legislador viajaba como pasajero en un carro de carga liviana tipo pick-up junto a otras tres personas, cuando se vio involucrado en el percance con un camión de una empresa.