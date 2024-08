Hombre murió en parqueo de emergencias de clínica Marcial Fallas esperando atención

Un hombre murió en el parqueo de emergencias de la Clínica Marcial Fallas. La familia denuncia maltrato y acudirá al OIJ (ver video adjunto de Telenoticias).



Robert Salazar Godínez de 29 años, había sido diagnosticado con dengue hace una semana en la clínica de Aserrí.

Pese al tratamiento, el domingo anterior se sintió mal, por lo que lo llevaron a la clínica Marcial Fallas en Desamparados, al parecer, les dijeron que siguiera en reposo y con los medicamentos que tenía.

Siguió mal, por lo que este viernes sus familiares lo llevaban al Hospital México, pero su estado los hizo dirigirse a la clínica Marcial Fallas.

Robert falleció dentro del carro en el parqueo de emergencias de la clínica, cerca de las 12:30 p. m.

“Cuando llegamos acá él todavía respiraba y cuando ellos comenzaron a hablar yo les decía que por favor lo vieran, pero ellos decían que no podían hacer nada, que estaban hablando, que me esperara, yo les rogué, pero me decían que me esperara, vino una muchacha lo tanteo, luego vino un doctor y me dijo que lo que pasaba era que él estaba muriendo y me dijeron que no se podía hacer nada y ahí lo dejaron, sabían que era de alto riesgo”, explicó Vivian Salazar Godínez, hermana de la víctima.