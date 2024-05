CCSS investiga caso de joven que murió tras supuesta falta de atención en la Marcial Fallas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) abrió una investigación por el caso de un joven que murió tras la supuesta falta de atención en la Clínica Marcial Fallas, en Desamparados.​

Telenoticias dio a conocer la denuncia de Zulema Hernández, madre de la víctima, quien tenía 34 años.

Según relató Hernández, pese a las complicaciones de salud de su hijo Alfonso, el centro de salud le negó la atención porque no tenía el seguro al día.

Trágico cumpleaños

La madre, angustiada, contó a este medio que su hijo murió justo el día de su cumpleaños, este jueves en horas de la madrugada.

“Mi hijo, ahí en las sillas, se está muriendo, y ella (funcionaria) me dijo: ‘Eso no es problema mío, vaya a la Administración, si quiere’. Entonces yo me volví a ir a la Administración y le dije a la secretaria y las mismas palabras me dijo, que no se podía atender a nadie, entonces yo le dije, como humana: entonces, señora, ¿si alguien no tiene seguro se va a morir?”, expresó Hernández.



No tuvo más remedio que regresar a la casa con su hijo en una grave condición de salud. Fue ahí donde empeoró y, posteriormente, falleció.



“Lo senté y le estaba poniendo las pantuflas, lo sentí muy frío, le dije que le iba a dar café para reanimarlo, cuando meto la taza al microondas y veo que mi hijo pega un grito y queda con los ojos en blanco. Me da la impresión de que es una convulsión, entonces yo llego y le doy palmadas en la cara para que pueda volver, según yo, lo muevo, lo sacudo, pero no reaccionaba, él en frío, yo le decía que no se me muera, que no se me muera, ¿por qué esa doctora no lo vio?”, relató la mujer entre lágrimas.



“Mis hijas, mis yernos y amigos, íbamos a reunirnos, él me dijo que su regalo más lindo de cumpleaños era estar acá con nosotros, los paramédicos me dijeron que si le hubieran hecho la glicemia estaría aquí vivo, pero no quisieron atender a mi hijo, no les dio la gana, hago un llamado para que las autoridades vean esta negligencia médica, ninguna persona, aunque no tenga seguro, no puede quedarse sin atender”, concluyó la mamá.