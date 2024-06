Familia de Nadia Peraza, la joven asesinada, continúa recibiendo llamadas de la cárcel

La familia de la joven brutalmente asesinada, Nadia Peraza, continúa recibiendo llamadas desde la cárcel, un hecho que, en medio del duelo por la muerte de la joven, los mantiene angustiados y muy preocupados.



Desde que el principal sospechoso de matarla y de guardar sus restos en una refrigeradora en San Pablo de Heredia, y también de esparcirlos por un cafetal en Bajo de los Molinos, San Rafael, ingresó a la cárcel, donde cumple un año de prisión preventiva, las llamadas no cesan.

El sospechoso de asesinar a Peraza, de 21 años, era su pareja sentimental y también padre de su hija de dos años y ocho meses. Se trata de un hombre de apellido Buzano, de 25 años, quien ingresó al centro penal el lunes 20 de mayo.

“La familia está muy indignada de estas llamadas donde se hacen pasar por personas o el mismo imputado se cambia la voz para tener contacto con la mamá de Nadia y el papá, este hombre es un psicópata porque planeó a detalle todo el homicidio de la joven.

“El Ministerio de Justicia debe de ponerle un alto a este hombre y encerrarlo en máxima seguridad porque, para este tipo de asesino, no deben de existir los derechos humanos. Todas las semanas la familia recibe llamadas desde la cárcel, él (sospechoso) se turna y las hace los lunes y martes o jueves y viernes”, aseguró Joseph Rivera, abogado de la familia de Peraza.

La mamá y el papá de la fallecida reciben las llamadas a las 9:20 a.m., 9:30 a.m. y 10 a.m., y también a las 3:30 p.m. y 4 p.m.

“El imputado tiene una actitud psicótica con la familia, los quiere perturbar mentalmente para que no continúen con el proceso judicial, lo cual no vamos a permitir”, agregó Rivera.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó a Teletica.com que desde la primera vez que les informaron sobre estas aparentes llamadas realizadas desde el centro penal, se intervino el ámbito donde permanece el sospechoso y no se encontró nada que les permita presumir que están ocurriendo este tipo de contactos.

Peraza desapareció el 20 de febrero anterior; sin embargo, sus familiares la reportaron ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el 1.º de marzo. Fue el viernes 17 de mayo cuando las autoridades encontraron partes de su cuerpo dentro de una refrigeradora y en un cafetal.

Según el certificado de defunción, por ser un caso tan complejo, las causas de muerte de la joven tardarían hasta tres meses en estar disponibles.

El domingo 9 de junio, familiares, amigos y vecinos despidieron a Nadia Peraza con un emotivo funeral realizado en la Iglesia Cristiana de Bajo Los Molinos, en San Josecito de San Rafael, en Heredia, y sus restos fueron sepultados en el cementerio general de Mercedes Norte.