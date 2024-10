Defensa del acusado de matar a Nadia Peraza exigirá aclaración de examen psiquiátrico

El abogado defensor del acusado de matar a Nadia Peraza le exigirá a las autoridades que le aclaran algunos puntos del examen psiquiátrico que le realizaron al sospechoso, el cual señala que sí tiene estabilidad mental.



Francisco Herrera conversó con Teletica.com y manifestó que su cliente, de apellido Buzano, está “loco” y pedirá explicaciones en varios puntos del dictamen pericial psiquiátrico y psicológico forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) donde describe una estabilidad del sujeto, que para él no es así.

“Mañana presentaría la petición de las aclaraciones de ese examen porque hay muchos detalles, los informes médicos forenses son muy ralos y estamos trabajando por la libertad de una persona que podría ir a prisión 50 años. Lo que me da es tristeza de que llegue un informe de esta naturaleza porque yo pedí otros conceptos y ellos me generalizan el asunto.

“Para mí él no está bien, pero si ese dictamen médico dice que está bien lo que me da es risa porque a Nadia lo que le hicieron fue una carnicería y una persona que haga eso es un psicópata, sociópata y muchas cosas más. Si él (sospechoso) está bien no sería el que hizo esto, pero respetamos el derecho a la defensa”, dijo Herrera.