Adulto en silla de ruedas narra angustia que vivió durante tormenta frente a Basílica de Cartago

Un adulto con discapacidad y en silla de ruedas narró los momentos de angustia que vivió frente a la Basílica de los Ángeles en Cartago, durante la tormenta que azotó con fuertes vientos y lluvias el centro de la provincia durante la tarde de este sábado.



Marco Tulio Corrales, estaba en la pura entrada de la iglesia cuando quedó atrapado en medio de las ráfagas y el agua.

“Estaba aquí en la pura entrada, cuando se vino un aguacero y un ventolero grandísimo y me metieron a la Basílica, no sé quién, pero sacaron fuerzas y me pudieron llevar hasta adentro. Fue bastante duro porque no nunca había vivido algo así; la lluvia era demasiada”, comentó Corrales.