Madre de la joven asesinada en Cartago le pide a yerno que se entregue

La madre de Amaly Nicole Rodríguez Martínez, la joven asesinada en Taras de Cartago, le pidió públicamente a su yerno que se entregue a las autoridades y aclare lo ocurrido (ver video adjunto de Telenoticias).

Las autoridades judiciales investigan las circunstancias en torno al crimen de la joven de 18 años. El principal sospechoso es su novio, un menor de 17 años, quien escapó tras acompañar a su suegro al hospital Max Peralta, donde Amaly fue ingresada sin vida.

“Que se entregue, que él aclare las cosas, o que llame, se le mandó un mensaje al número que tenemos de él”, expresó Alexandra Martínez, madre de la víctima.

El crimen ocurrió el sábado alrededor de las 9:30 p. m., cuando Amaly se encontraba en la casa de su novio, ubicada en El Dique, Taras de Cartago.

“Escuchamos unos disparos, yo la llamo inmediatamente y quien me contestó fue él, me dice: ‘¡ayuda, ayuda! Se me metieron a mi casa y le pegaron a Amaly, él decía: ‘yo no fui, yo no fui’, que tenía que matar a alguien, pero no dijo el nombre, pero él dijo que tenía que ir a matar a alguien que fue el que hizo eso”, agregó la madre.