¿Adolescentes al frente de estructuras narco? OIJ incluso señala cabecillas menores de 20 años

“Son los jóvenes a los que están matando”, dijo el máximo jerarca del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuando reveló que 350 personas de entre 18 y 29 años fueron asesinadas en 2024. El 44% de los asesinados en nuestro país tenía menos de 30 años.



Rándall Zúñiga no se quedó ahí y advirtió sobre el rejuvenecimiento de las estructuras criminales que han detectado durante las investigaciones a grupos ligados con ventas de droga y crimen organizado.

Según él, para el OIJ no es posible llevar el recuento estadístico sobre la criminalidad de menores de edad por un tema de legalidad, entonces no hay datos claros sobre este grupo de personas; sin embargo, el jerarca recordó uno de los últimos allanamientos hechos por las autoridades en los que detuvieron a un menor de edad.

El caso al que hace referencia el jerarca se remonta a noviembre, cuando las autoridades detuvieron a este adolescente, al cual se le señala por cinco homicidios y hay dos más en investigación que podrían sumarse a la cuenta.

En Limón también se han registrado incidentes graves que involucran a personas menores de edad con el crimen organizado, por ejemplo, la detención de un adolescente de 17 años como sospechoso de balear la delegación policial del OIJ en la localidad.

Tan solo dos días antes, las autoridades capturaron a otro joven de 18 años, de apellido Cruz, ligado con el asesinato del oficial Mainor Obregón Briceño, conductor de la patrulla atacada a balazos en Batán y quien recibió un impacto de bala que le causó la muerte en el lugar.

Para el jerarca, en zonas costeras como Limón hay gran cantidad de jóvenes, lo que hace más fácil al crimen organizado reclutarlos.

"El 55% de la población de Limón está entre los 9 y 19 años de edad. Son adolescentes que no terminan el colegio [...] Al no tener estudios formales, no van a tener acceso a un trabajo formal. Ahora los jóvenes se decantan al sicariato porque les genera más, incluso más que otros delitos como los robos", finalizó el director de la Policía Judicial.