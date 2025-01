Grupos criminales prestan, alquilan y venden armas usadas en Costa Rica

Los grupos criminales se prestan, alquilan o venden armas que han sido utilizadas en otros eventos delincuenciales.

Un análisis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que en varios de los homicidios ocurridos en 2024 se usaron las mismas armas, aunque los protagonistas eran miembros de organizaciones criminales distintas.

El director de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, explicó por qué ocurre esta situación:

"Solamente una AR-15 ha estado vinculada a varios casos, en los cuales se han dado tiroteos y han fallecido personas. Este es un ejemplo, no se comprende o es difícil de comprender, pero así es como se manejan las armas en el país. Son varias armas que han sido utilizadas en diferentes casos.

"¿Esto que nos dice? Que existe un mercado ilícito, ilegal, en los que grupos criminales reciben a título de préstamo armas de fuego que las utilizan en diferentes casos y lugares. No estamos hablando de San José, aquí hay armas usadas en San José, en Limón, en Liberia, etc. Todo esto nosotros lo podemos rastrear porque tenemos un software que nos lo permite. Podemos perfectamente saber que esta arma se usó en diferentes lugares. Lo que no podemos es saber el nombre o ponerle la cara al que utilizó el arma".